МВФ про другий транш для України — Потрібно більше прогресу

https://racurs.ua/ua/n155945-mvf-pro-drugyy-transh-dlya-ukrayiny-potribno-bilshe-progresu.html

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Міжнародний валютний фонд прокоментував можливість отримання Україною другого траншу в рамках програми stand-by. Зараз між МВФ та Києвом тривають тісні дискусії щодо програми кредитування, спрямовані на виділення другого траншу.

Певного прогресу досягнуто, але для завершення першого перегляду (програми stand-by — ред.) потрібно більше, — сказав представник МВФ Джеррі Райс під час брифінгу у Вашингтоні 10 червня.

Райс нагадав, що метою визначених у рамках програми заходів є:

покращення управління в Національному банку України і законодавства про банківський нагляд,

середньострокове зниження бюджетного дефіциту,

посилення антикорупційної вертикалі,

реформа судової системи.

Торік 9 червня МВФ затвердив програму stand-by для України тривалістю півтора року на 5 млрд дол. Згодом Україна отримала 2,1 млрд дол. траншу. Після першого траншу було намічено чотири перегляди програми.

В середині лютого МВФ вирішила не надавати другий транш, оскільки Україна не досягла необхідного прогресу. Проблемними й досі залишаються питання щодо Вищої ради правосуддя, а також втручання в роботу НАБУ, САП та Нацбанку.

Міністерство фінансів України очікує надходження другого траншу цьогоріч у вересні.

Джерело: «Інтерфакс-Україна», DW.