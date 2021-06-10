МВФ про другий транш для України — Потрібно більше прогресуhttps://racurs.ua/ua/n155945-mvf-pro-drugyy-transh-dlya-ukrayiny-potribno-bilshe-progresu.htmlРакурс
Міжнародний валютний фонд прокоментував можливість отримання Україною другого траншу в рамках програми stand-by. Зараз між МВФ та Києвом тривають тісні дискусії щодо програми кредитування, спрямовані на виділення другого траншу.
Певного прогресу досягнуто, але для завершення першого перегляду (програми stand-by — ред.) потрібно більше, — сказав представник МВФ Джеррі Райс під час брифінгу у Вашингтоні 10 червня.
Райс нагадав, що метою визначених у рамках програми заходів є:
покращення управління в Національному банку України і законодавства про банківський нагляд,
середньострокове зниження бюджетного дефіциту,
посилення антикорупційної вертикалі,
реформа судової системи.
Торік 9 червня МВФ затвердив програму stand-by для України тривалістю півтора року на 5 млрд дол. Згодом Україна отримала 2,1 млрд дол. траншу. Після першого траншу було намічено чотири перегляди програми.
В середині лютого МВФ вирішила не надавати другий транш, оскільки Україна не досягла необхідного прогресу. Проблемними й досі залишаються питання щодо Вищої ради правосуддя, а також втручання в роботу НАБУ, САП та Нацбанку.
Міністерство фінансів України очікує надходження другого траншу цьогоріч у вересні.
Джерело: «Інтерфакс-Україна», DW.