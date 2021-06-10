МВФ о втором транше для Украины — Нужно больше прогресса

https://racurs.ua/n155945-mvf-o-vtorom-transhe-dlya-ukrainy-nujno-bolshe-progressa.html

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Международный валютный фонд прокомментировал возможность получения Украиной второго транша в рамках программы stand-by. Сейчас между МВФ и Киевом продолжаются тесные дискуссии о программе кредитования, направленные на выделение второго транша.

Определенного прогресса достигнуто, но для завершения первого пересмотра (программы stand-by — ред.) нужно больше, — сказал представитель МВФ Джерри Райс во время брифинга в Вашингтоне 10 июня.

Райс напомнил, что целью определенных в рамках программы мероприятий являются:

улучшение управления в Национальном банке Украины и законодательства о банковском надзоре,

среднесрочное снижение бюджетного дефицита,

усиление антикоррупционной вертикали,

реформа судебной системы.

9 июня 2020 года МВФ утвердил программу stand-by для Украины продолжительностью полтора года на 5 млрд долл. Впоследствии Украина получила 2,1 млрд долл. транша. После первого транша было намечено четыре пересмотра программы.

В середине февраля МВФ решил не предоставлять второй транш, поскольку Украина не достигла необходимого прогресса. Проблемными до сих пор остаются вопросы о Высшем совете правосудия, а также вмешательстве в работу НАБУ, САП и Нацбанка.

Министерство финансов Украины ожидает поступления второго транша в сентябре.

Источник: «Интерфакс-Украина», DW.