Первая леди США появилась босиком с женой премьера Британии

https://racurs.ua/n155944-pervaya-ledi-ssha-poyavilas-bosikom-s-jenoy-premera-britanii-foto.html

Ракурс

Джо Байден, президент США, вместе с первой леди Джилл Байден прибыл в Великобританию в рамках своего первого зарубежного турне и уже успел провести ряд встреч накануне саммита «Большой семерки». В английском курортном городе Карбис-Бей его встретил британский премьер Борис Джонсон вместе с женой Керри.

Внимание фотографов привлекла прогулка первой леди США Джилл Байден с 33-летней Кэрри Джонсон и ее маленьким сыном Вильфредом. Женщины гуляли по пляжу босиком. Об этом пишет Daily Mail.

Напомним, Джо Байден вместе с первой леди прибыли на «борту номер один» в Великобританию для участия в саммите лидеров стран G7 в Корнуолле. Самолет сел в аэропорту Королевских Военно-воздушных сил Милденхолл в Саффолке. После встречи американского президента с представителями ВВС США на британской базе ВВС он вылетел в Ньюквей, откуда направился в замок Трегенна в районе залива Крбис, где состоится саммит G7.

Источник: Daily Mail