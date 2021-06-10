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Ракурс
Первая леди США появилась босиком с женой премьера Британии

Первая леди США появилась босиком с женой премьера Британии (ФОТО)

10 июн 2021, 21:30
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Джо Байден, президент США, вместе с первой леди Джилл Байден прибыл в Великобританию в рамках своего первого зарубежного турне и уже успел провести ряд встреч накануне саммита «Большой семерки». В английском курортном городе Карбис-Бей его встретил британский премьер Борис Джонсон вместе с женой Керри.

Внимание фотографов привлекла прогулка первой леди США Джилл Байден с 33-летней Кэрри Джонсон и ее маленьким сыном Вильфредом. Женщины гуляли по пляжу босиком. Об этом пишет Daily Mail.

Джерело: Daily Mail

Джерело: Daily Mail

Джерело: Daily Mail

Джерело: Daily Mail

Джерело: Daily Mail


Напомним, Джо Байден вместе с первой леди прибыли на «борту номер один» в Великобританию для участия в саммите лидеров стран G7 в Корнуолле. Самолет сел в аэропорту Королевских Военно-воздушных сил Милденхолл в Саффолке. После встречи американского президента с представителями ВВС США на британской базе ВВС он вылетел в Ньюквей, откуда направился в замок Трегенна в районе залива Крбис, где состоится саммит G7.

Источник: Daily Mail

Источник: Ракурс


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