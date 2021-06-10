Порошенко назвал расследование о Медведчуке «зомбированием»

https://racurs.ua/n155943-poroshenko-nazval-rassledovanie-o-medvedchuke-zombirovaniem.html

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Петр Порошенко, пятый президент Украины, назвал расследование Bihus.Info о пророссийском нардепе Викторе Медведчуке, основанное на данных записей разговоров якобы кума Путина с террористами ОРДЛО и российскими чиновниками, «зомбированием населения и примером нейролингвистического программирования».

Об этом Порошенко заявил в интервью на «Прямом».

Кроме этого, политик упрекнул журналистов в том, что они не дождались ответа на свой запрос и обнародовали расследование без его позиции.

Когда они (Bihus.Info — ред.) говорят, что до Медведчука 1,5 тыс. украинских пленных были освобождены без него, я это подтверждаю… До этого (привлечения Медведчука в процесс — ред.) для освобождения и обмена пленными использовались силы СБУ, делалось это на базе батальонного или бригадного уровня… за считанные дни… Потом российская армия издала приказ — обмены запретить и сформировать обменный фонд, — сказал Порошенко.

Он отметил, что за первых полтора года его каденции из плена боевиков освободили 2 тыс. 947 человек. Порошенко пытался привлечь к этому процессу Папу римского Франциска, нынешнего президента США Джо Байдена, экс-президента Израиля Шимона Переса и президента Турции Реджепа Эрдогана. Однако Медведчука решили привлечь после встречи в «нормандском формате».

Также лидер партии «Европейская солидарность» опроверг информацию в расследовании Bihus.Info о том, что он обменял свой завод в аннексированном Крыму на нефтепродуктопровод «Самара — Западное направление», который перешел в собственность связанных с Медведчуком людей.

Порошенко заявил, что Владимир Зеленский еще не до конца вернул трубу в собственность государства. Он также считает, что сейчас она находится управлении олигарха Игоря Коломойского.

По словам нардепа, его завод в оккупированном Севастополе конфисковали российские власти в конце 2014−2015 годов. После этого правительство России издало распоряжение об изъятии завода в собственность РФ.

Кроме этого, Порошенко отметил, что продолжает декларировать предприятие в своей собственности на основании решения украинских судов, подтверждающих это.

Напомним, Bihus.info опубликовали четыре серии «пленок Медведчука», где расследование ведется по аудиозаписям с голосами людей, похожими на голоса украинских и российских топ-политиков и чиновников.