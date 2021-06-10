Порошенко назвав розслідування про Медведчука «зомбуванням»

https://racurs.ua/ua/n155943-poroshenko-nazvav-rozsliduvannya-pro-medvedchuka-zombuvannyam.html

Ракурс

Петро Порошенко, п’ятий президент, назвав розслідування Bihus.Info про проросійського нардепа Віктора Медведчука, засноване на даних записів розмов нібито кума Путіна з терористами ОРДЛО та російськими чиновниками, «зомбуванням населення та прикладом нейролінгвістичного програмування».

Про це Порошенко заявив в інтервʼю на «Прямому».

Окрім цього, політик дорікнув журналістам, що ті не дочекалися відповіді на свій запит та оприлюднили розслідування без його позиції.

Коли вони (Bihus.Info — ред.) кажуть, що до Медведчука 1,5 тис. українських полонених були звільнені без нього, я це підтверджую… До цього (залучення Медведчука до процесу — ред.) для звільнення і обміну полонених використовувалися сили СБУ, робилося це на базі батальйонного або бригадного рівня… за лічені дні… Потім російська армія видала наказ — обміни заборонити і сформувати обмінний фонд, — сказав Порошенко.

Він зазначив, що за перші півтора року його каденції з полону бойовиків звільнили 2 тис. 947 осіб. Порошенко намагався залучити до цього процесу Папу римського Франциска, нинішнього президента США Джо Байдена, екс-президента Ізраїлю Шимона Переса і президента Туреччини Реджепа Ердогана. Проте Медведчука вирішили залучити після зустрічі в «нормандському форматі».

Також лідер партії «Європейська солідарність» спростував інформацію у розслідуванні Bihus. Іnfo про те, що він обміняв свій завод в анексованому Криму на нафтопродуктопровід «Самара — Західний напрямок», який перейшов у власність пов’язаних із Медведчуком осіб.

Порошенко заявив, що Володимир Зеленський ще не до кінця повернув трубу у власність держави. Він також вважає, що наразі нею керують олігарх Ігор Коломойський.

За словами нардепа, його завод в окупованому Севастополі конфіскувала російська влада наприкінці 2014−2015 років. Після цього було видано розпорядження уряду Росії про вилучення заводу у власність РФ.

Окрім цього, Порошенко вказав, що продовжує декларувати підприємство у своїй власності, тому що є рішення українських судів, які це підтверджують.

Нагадаємо, Bihus.info опублікували чотири серії «плівок Медведчука», розслідування засноване на аудіозаписах розмов з голосами людей, схожими на голоси українських та російських топ-політиків і чиновників.