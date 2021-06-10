Форму збірної України з футболу вдягнули дипломати США

https://racurs.ua/ua/n155942-formu-zbirnoyi-ukrayiny-z-futbolu-vdyagnuly-dyplomaty-ssha-foto.html

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Форму збірної України з футболу вдягнули дипломати США — таким чином представники американського посольства відреагували на скандал навколо української форми, пропагандистських звинувачень Росії та рішення УЄФА. Фірмову футболку одягнула тимчасово повірена у справах США Крістіна Квін.

З нетерпінням чекаємо на першу гру в неділю! Не знаємо, хто переможе, але українська команда виглядатиме чудово! — написали в посольстві.

Фото були оприлюднені 10 червня у Твіттер дипломатичного представництва США в Україні.

Нагадаємо, напередодні Євро 2020 УЄФА заборонило гасло «Героям слава!» на комірці футбольної форми збірної України, частково задовольнивши скаргу російської футбольної організації. Це викликало шквал гніву вболівальників і громадян в Україні. В мережі активно коментують вимогу УЄФА прибрати напис на формі, а також запустили декілька флеш-мобів, аби довести футбольній владі правоту українців.

Більшість користувачів переконані, що УЄФА «передумав» під впливом одного зі своїх найбільших спонсорів — російського «Газпрому». Екс-очільник «Нафтогазу» Андрій Коболєв переконує, що ситуація з вимогою УЕФА прибрати з форми української збірної цілком нейтральне гасло «Героям слава!» може стати одним з топових кейсів для новоствореного Центру протидії дезінформації.