Підступи «Газпрому» — мережа лютує щодо рішення УЄФА про форму збірної України. фото — Брутальний футбол

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Напередодні Євро 2020 УЄФА заборонило гасло «Героям слава!» на комірці футбольної форми збірної України. Це викликало шквал гніву вболівальників і просто громадян в Україні. В мережі активно коментують вимогу УЄФА прибрати напис на формі, а також запустили декілька флеш-мобів, аби довести футбольній владі правоту українців.

Більшість користувачів переконані, що УЄФА «передумав» під впливом одного зі своїх найбільших спонсорів — російського «Газпрому».

Екс-очільник «Нафтогазу» Андрій Коболєв переконує, що ситуація з вимогою УЕФА прибрати з форми української збірної цілком нейтральне гасло «Героям слава!» може стати одним з топових кейсів для новоствореного Центру протидії дезінформації.

СРСР та Росіяни витратили багато часу та ресурсів на «дегуманізацію» українського руху за незалежність. Тому успіх Центру протидії дезінформації міг би «зшити» країну, — написав Коболєв на сторінці у Фейсбук.

У соціальних мережах УЄФА з’являються коментарі від уболівальників у зв’язку з рішенням союзу.

«Правда не продається», «Україна захищає Європу і весь цивілізаційний світ», «Слава Україні» і «Героям слава» — святі слова", — користувачі в коментарях захищають проукраїнську позицію.

Відреагував і народний депутат Олексій Гончаренко. Він вважає, що рішення УЄФА — не перемога Росії, оскільки «в питанні Криму УЄФА послала Росію …»

Крим на всіх картах і на нашій формі залишається українським! — написав нардеп.

Сергій Фурса переконує, що футбольна влада вчинила послідовно, оскільки постійно викорінює будь-яку політику з матчів, а «як не крути „Героям слава!“ — політичне гасло».

Він зауважив, що на футболці залишилася карта України з Кримом, а це «найбільше „вибішує росіян“ — навіть Путін коментує".

Журналіст Олександр Сажко нагадав, що декілька днів тому УЄФА не виявляв ніяких порушень і вдав спеціальну заяву з цього приводу, у якій підтримав Київ. Зміна позиції продиктована, на його думку, політичною доцільністю.

Журналіст Вахтанг Кіпіані написав, що якщо юристи ФФУ і дипломати не зможуть довести чиновникам УЄФА, що державне вітання й офіційне гасло ЗСУ — не злочин, то „це буде поразкою з сухим рахунком“. Він також пропонує поширювати текст про історію вітання „Слава Україні! Героям слава!“ у соцмережах англійською мовою.

Юрій Бутусов переконаний, що Україна має виходити на матч у формі з надписом „Героям слава!“ навіть попри заборону УЄФА.

Жодних компромісів, — написав журналіст і обґрунтував свою позицію.

Крім того, користувачі у Facebook запустили флешмоб на підтримку нової форми збірної України, адже УЄФА вимагає прибрати напис „Героям слава“ з футболок.