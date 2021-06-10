Підступи «Газпрому» — мережа лютує щодо рішення УЄФА про форму збірної Україниhttps://racurs.ua/ua/n155929-pidstupy-gazpromu-mereja-lutuie-schodo-rishennya-uiefa-pro-formu-zbirnoyi-ukrayiny.htmlРакурс
Напередодні Євро 2020 УЄФА заборонило гасло «Героям слава!» на комірці футбольної форми збірної України. Це викликало шквал гніву вболівальників і просто громадян в Україні. В мережі активно коментують вимогу УЄФА прибрати напис на формі, а також запустили декілька флеш-мобів, аби довести футбольній владі правоту українців.
Більшість користувачів переконані, що УЄФА «передумав» під впливом одного зі своїх найбільших спонсорів — російського «Газпрому».
Екс-очільник «Нафтогазу» Андрій Коболєв переконує, що ситуація з вимогою УЕФА прибрати з форми української збірної цілком нейтральне гасло «Героям слава!» може стати одним з топових кейсів для новоствореного Центру протидії дезінформації.
СРСР та Росіяни витратили багато часу та ресурсів на «дегуманізацію» українського руху за незалежність. Тому успіх Центру протидії дезінформації міг би «зшити» країну, — написав Коболєв на сторінці у Фейсбук.
У соціальних мережах УЄФА з’являються коментарі від уболівальників у зв’язку з рішенням союзу.
«Правда не продається», «Україна захищає Європу і весь цивілізаційний світ», «Слава Україні» і «Героям слава» — святі слова", — користувачі в коментарях захищають проукраїнську позицію.
Відреагував і народний депутат Олексій Гончаренко. Він вважає, що рішення УЄФА — не перемога Росії, оскільки «в питанні Криму УЄФА послала Росію …»
Крим на всіх картах і на нашій формі залишається українським! — написав нардеп.
Сергій Фурса переконує, що футбольна влада вчинила послідовно, оскільки постійно викорінює будь-яку політику з матчів, а «як не крути „Героям слава!“ — політичне гасло».
Він зауважив, що на футболці залишилася карта України з Кримом, а це «найбільше „вибішує росіян“ — навіть Путін коментує".
Журналіст Олександр Сажко нагадав, що декілька днів тому УЄФА не виявляв ніяких порушень і вдав спеціальну заяву з цього приводу, у якій підтримав Київ. Зміна позиції продиктована, на його думку, політичною доцільністю.
Журналіст Вахтанг Кіпіані написав, що якщо юристи ФФУ і дипломати не зможуть довести чиновникам УЄФА, що державне вітання й офіційне гасло ЗСУ — не злочин, то „це буде поразкою з сухим рахунком“. Він також пропонує поширювати текст про історію вітання „Слава Україні! Героям слава!“ у соцмережах англійською мовою.
Юрій Бутусов переконаний, що Україна має виходити на матч у формі з надписом „Героям слава!“ навіть попри заборону УЄФА.
Жодних компромісів, — написав журналіст і обґрунтував свою позицію.
Крім того, користувачі у Facebook запустили флешмоб на підтримку нової форми збірної України, адже УЄФА вимагає прибрати напис „Героям слава“ з футболок.
Давайте разом змусимо УЄФА змінити свою думку — розміщаючи гасло „Слава Україні! Героям Слава“ під дописами УЄФА у соціальних мережах, та на сторінці РФС (Російського футбольного союзу)», — йдеться у повідомленні Молодіжного націоналістичного конгресу.