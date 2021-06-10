Дощі та грози – погода в Україні на 11 червня. Фото: pixabay.com

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Ракурс

Погода в Україні в п’ятницю, 11 червня, буде складною — синоптики прогнозують короткочасні дощі, грози та поривчастий вітер.

В окремих районах північних та східних областей вночі та вранці спостерігатиметься туман, видимість знизиться до 20−400 м. Вітер південно-західний, північно-західний, 4−11 м/с. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Києві завтра буде дощовою, синоптики прогнозують грози. Температура повітря вночі очікується 13−15° тепла, вдень стовпчики термометрів будуть варіюватися в межах 23−25° вище нуля.

Погода в Харкові також прогнозується з дощем протягом доби. Вночі буде 12−14° з позначкою плюс, вдень температура повітря підніметься до 22−24° тепла.

Погода в Одесі очікується з опадами — можливі дощі та грози. Температура повітря вночі буде 14−16° вище нуля, вдень повітря прогріється до 23−25° з позначкою плюс.

Погода у Львові не покращиться, прогнозуються дощі та грози. Вночі стовпчики термометрів покажуть 12−14° тепла, вдень буде 23−25° вище нуля.

Погода в Карпатах також очікується з дощем. Температура повітря вночі буде 11−13° з позначкою плюс, а вдень підніметься до 24−26° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні 11 червня буде спокійною, можливі невеликі збурення.