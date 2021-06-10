Дожди и грозы – погода в Украине на 11 июня. Фото: pixabay.com

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Ракурс

Погода в Украине в пятницу, 11 июня, будет сложной — синоптики прогнозируют кратковременные дожди, грозы и порывистый ветер.

В отдельных районах северных и восточных областей ночью и утром будет наблюдаться туман, видимость снизится до 20−400 м. Ветер юго-западный, северо-западный, 4−11 м/с. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве завтра будет дождливой, синоптики прогнозируют грозы. Температура воздуха ночью ожидается 13−15° тепла, днем ​​столбики термометров будут варьироваться в пределах 23−25​​° выше нуля.

Погода в Харькове также прогнозируется с дождем в течение суток. Ночью будет 12−14° с отметкой плюс, днем ​​температура воздуха поднимется до 22−24° тепла.

Погода в Одессе ожидается с осадками — возможны дожди и грозы. Температура воздуха ночью будет 14−16° выше нуля, днем ​​воздух прогреется до 23−25° с отметкой плюс.

Погода во Львове не улучшится, прогнозируются дожди и грозы. Ночью столбики термометров покажут 12−14° тепла, днем ​​будет 23−25​​° выше нуля.

Погода в Карпатах также ожидается с дождем. Температура воздуха ночью будет 11−13° с отметкой плюс, а днем ​​поднимется до 24−26° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 11 июня будет спокойной, возможны небольшие возмущения.