Зеленський зриває конкурс на главу Антикорупційної прокуратури - журналіст

https://racurs.ua/ua/n155927-zelenskyy-zryvaie-konkurs-na-glavu-antykorupciynoyi-prokuratury-jurnalist.html

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Володимир Зеленський, президент України, зриває конкурс на главу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, щоб не допустити самостійної роботи Національного антикорупційного бюро до кінця терміну повноважень директора НАБУ Артема Ситника.

Знову зірваний конкурс з обрання глави САП, знову частина членів комісії не прийшла. Починаючи з понеділка частина членів комісії, яка контролюється Офісом президента, не з’являється на засідання і не дозволяє продовжувати конкурс, — написав у Фейсбук журналіст Юрій Бутусов.

За його словами, члени комісії, обрані від міжнародних організацій, обурені цими демонстративними махінаціями.

Наразі серед учасників конкурсу отримав підтримку лише один кандидат — Олександр Клименко, детектив НАБУ. Журналіст стверджує, що роботу комісії заблокували після того, як вона провалила кандидатуру ставленика офісу Зеленського «слуги» Андрія Костіна.

Керує цим спектаклем заступник голови Офісу президента Олег Татаров. Цей відкритий ворог Майдану і прихильник Януковича є найбільш довіреним куратором правоохоронної діяльності Зеленського, — зазначив Бутусов.

Він переконаний, що дії Ситника, який пред’явив підозру Татарову, несуть «велику загрозу» Банковій. Бутусов також нагадав, що Ситник висунув підозру і «збив» з посади Павла Вовка — голову Окружного адмінсуду і праву руку Татарова і екс-регіонала Портнова. Ситник відкрив справу за крадіжки електроенергії на тендерах в «Енергоатомі», нитки від якої ведуть до глави Банковій Андрія Єрмака і помічника президента Сергія Шефіра. У 2022 році термін повноважень Ситника буде закінчений.