Зеленский срывает конкурс на главу Антикорупционной прокуратуры — журналист

https://racurs.ua/n155927-zelenskiy-sryvaet-konkurs-na-glavu-antikorupcionnoy-prokuratury-jurnalist.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, срывает конкурс на главу Специализированной антикорупционной прокуратуры, чтобы не допустить самостоятельной работы Национального антикоррупционного бюро до конца срока полномочий директора НАБУ Артема Сытника.

Снова сорван конкурс по избранию главы САП, снова часть членов комиссии не пришла. Начиная с понедельника часть членов комиссии, которая контролируется Офисом президента, не является на заседания и не позволяет продолжать конкурс, — написал в Фейсбук журналист Юрий Бутусов.

По его словам, члены комиссии, избранные от международных организаций, возмущены этими демонстративными махинациями.

На данный момент среди участников конкурса получил поддержку только один кандидат — Александр Клименко, детектив НАБУ. Журналист утверждает, что работу комиссии заблокировали после того, как она провалила кандидатуру ставленника офиса Зеленского «слуги» Андрея Костина.

Руководит этим спектаклем замглавы Офиса президента Олег Татаров. Этот открытый враг Майдана и сторонник Януковича является самым доверенным куратором правоохранительной деятельности Зеленского, — отметил Бутусов.

Он убежден, что действия Сытника, который предъявил подозрение Татарову, представляют «большую угрозу» Банковой. Бутусов также напомнил, что Сытник выдвинул подозрение и сбил с должности Павла Вовка — главу Окружного админсуда и правую руку Татарова и экс-регионала Портнова. Сытник открыл дело по воровству электроэнергии на тендерах в «Энергоатоме», нити от которого ведут к главе Банковой Андрею Ермаку и помощнику президента Сергею Шефиру. В 2022 году срок полномочий Сытника будет закончен.