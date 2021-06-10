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Александр Тупицкий, фото: «Радіо Свобода»
Демарш в КСУ — судьи требуют вернуть Тупицкогоhttps://racurs.ua/n155926-demarsh-v-ksu-sudi-trebuut-vernut-tupickogo.htmlРакурс
Работу Конституционного суда Украины (КСУ) заблокировали шесть судей.
Они требуют вернуть Александра Тупицкого и Александра Касминина, указ о назначении которых судьями КСУ президент Украины Владимир Зеленский отменил в марте.
Об этом в своем Telegram-канале сообщила постоянный представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря.
По словам Совгир, КСУ 8 июня и сегодня, 10 июня, должен был продолжить рассмотрение ряда резонансных дел, среди которых:
- медицинская реформа;
- пенсионное обеспечение государственных служащих;
- функционирования украинского языка как государственного.
По информации источников агентства «Интерфакс-Украина», этими судьями являются:
- Виктор Городовенко;
- Ирина Завгородняя;
- Виктор Кривенко;
- Александр Литвинов;
- Сергей Сас;
- Петр Филюк.
Напомним, по информации «Схем», Тупицкий трижды посещал Крым после оккупации украинского полуострова Россией.
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