Александр Тупицкий, фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/n155926-demarsh-v-ksu-sudi-trebuut-vernut-tupickogo.html

Ракурс

Работу Конституционного суда Украины (КСУ) заблокировали шесть судей.

Они требуют вернуть Александра Тупицкого и Александра Касминина, указ о назначении которых судьями КСУ президент Украины Владимир Зеленский отменил в марте.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила постоянный представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря.

По словам Совгир, КСУ 8 июня и сегодня, 10 июня, должен был продолжить рассмотрение ряда резонансных дел, среди которых:

медицинская реформа;

пенсионное обеспечение государственных служащих;

функционирования украинского языка как государственного.

По информации источников агентства «Интерфакс-Украина», этими судьями являются:

Виктор Городовенко;

Ирина Завгородняя;

Виктор Кривенко;

Александр Литвинов;

Сергей Сас;

Петр Филюк.

Напомним, по информации «Схем», Тупицкий трижды посещал Крым после оккупации украинского полуострова Россией.