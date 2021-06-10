Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Александр Тупицкий, фото: «Радіо Свобода»

Демарш в КСУ — судьи требуют вернуть Тупицкого

10 июн 2021, 16:14
999

Работу Конституционного суда Украины (КСУ) заблокировали шесть судей.

Они требуют вернуть Александра Тупицкого и Александра Касминина, указ о назначении которых судьями КСУ президент Украины Владимир Зеленский отменил в марте.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила постоянный представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря.

По словам Совгир, КСУ 8 июня и сегодня, 10 июня, должен был продолжить рассмотрение ряда резонансных дел, среди которых:

  • медицинская реформа;
  • пенсионное обеспечение государственных служащих;
  • функционирования украинского языка как государственного.

По информации источников агентства «Интерфакс-Украина», этими судьями являются:


  • Виктор Городовенко;
  • Ирина Завгородняя;
  • Виктор Кривенко;
  • Александр Литвинов;
  • Сергей Сас;
  • Петр Филюк.

Напомним, по информации «Схем», Тупицкий трижды посещал Крым после оккупации украинского полуострова Россией.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров