Олександр Тупицький, фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/ua/n155926-demarsh-v-ksu-suddi-vymagaut-povernuty-tupyckogo.html

Ракурс

Роботу Конституційного суду України (КСУ) заблокували шестеро суддів.

Вони вимагають повернути Олександра Тупицького та Олександра Касмініна, указ про призначення яких суддями КСУ президент України Володимир Зеленський скасував у березні.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила постійний представник Верховної Ради у КСУ Ольга Совгиря.

За словами Совгирі, КСУ 8 червня та сьогодні, 10 червня, мав продовжити розгляд низки резонансних справ, серед яких:

медична реформа;

пенсійне забезпечення державних службовців;

функціонування української мови як державної.

За інформацією джерел агентства «Інтерфакс-України», цими суддями є:

Віктор Городовенко;

Ірина Завгородня;

Віктор Кривенко;

Олександр Литвинов;

Сергій Сас;

Петро Філюк.

Нагадаємо, за інформацією «Схем», Тупицький тричі відвідував Крим після окупації українського півострова Росією.

Джерело: Ольга Совгиря, «Інтерфакс-України»