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Олександр Тупицький, фото: «Радіо Свобода»
Демарш в КСУ — судді вимагають повернути Тупицькогоhttps://racurs.ua/ua/n155926-demarsh-v-ksu-suddi-vymagaut-povernuty-tupyckogo.htmlРакурс
Роботу Конституційного суду України (КСУ) заблокували шестеро суддів.
Вони вимагають повернути Олександра Тупицького та Олександра Касмініна, указ про призначення яких суддями КСУ президент України Володимир Зеленський скасував у березні.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомила постійний представник Верховної Ради у КСУ Ольга Совгиря.
За словами Совгирі, КСУ 8 червня та сьогодні, 10 червня, мав продовжити розгляд низки резонансних справ, серед яких:
- медична реформа;
- пенсійне забезпечення державних службовців;
- функціонування української мови як державної.
За інформацією джерел агентства «Інтерфакс-України», цими суддями є:
- Віктор Городовенко;
- Ірина Завгородня;
- Віктор Кривенко;
- Олександр Литвинов;
- Сергій Сас;
- Петро Філюк.
Нагадаємо, за інформацією «Схем», Тупицький тричі відвідував Крим після окупації українського півострова Росією.
Джерело: Ольга Совгиря, «Інтерфакс-України»
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