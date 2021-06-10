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Ракурс
Олександр Тупицький, фото: «Радіо Свобода»

Демарш в КСУ — судді вимагають повернути Тупицького

10 чер 2021, 16:14
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Роботу Конституційного суду України (КСУ) заблокували шестеро суддів.

Вони вимагають повернути Олександра Тупицького та Олександра Касмініна, указ про призначення яких суддями КСУ президент України Володимир Зеленський скасував у березні.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила постійний представник Верховної Ради у КСУ Ольга Совгиря.

За словами Совгирі, КСУ 8 червня та сьогодні, 10 червня, мав продовжити розгляд низки резонансних справ, серед яких:

  • медична реформа;
  • пенсійне забезпечення державних службовців;
  • функціонування української мови як державної.

За інформацією джерел агентства «Інтерфакс-України», цими суддями є:


  • Віктор Городовенко;
  • Ірина Завгородня;
  • Віктор Кривенко;
  • Олександр Литвинов;
  • Сергій Сас;
  • Петро Філюк.

Нагадаємо, за інформацією «Схем», Тупицький тричі відвідував Крим після окупації українського півострова Росією.

Джерело: Ольга Совгиря, «Інтерфакс-України»

Джерело: Ракурс


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