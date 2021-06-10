Коварство «Газпрома» — в сети негодуют по поводу решения УЕФА о форме сборной Украины, фото — Брутальный футбол

https://racurs.ua/n155929-kovarstvo-gazproma-v-seti-negoduut-po-povodu-resheniya-uefa-o-forme-sbornoy-ukrainy.html

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Накануне Евро 2020 УЕФА запретил лозунг «Героям слава!» на форме футбольной сборной Украины. Это вызвало шквал гнева болельщиков и просто граждан в Украине. В сети активно комментируют требование УЕФА убрать надпись на форме, а также запустили несколько флэш-мобов, чтобы доказать футбольным властям Европы правоту украинцев.

Большинство пользователей уверены, что УЕФА «передумал» под влиянием одного из своих крупнейших спонсоров — российского «Газпрома».

Экс-глава «Нафтогаза» Андрей Коболев утверждает, что ситуация с требованием УЕФА убрать с формы украинской сборной вполне нейтральный лозунг «Героям слава!» может стать одним из топовых кейсов для новосозданного Центра противодействия дезинформации.

СССР и Россия потратили много времени и ресурсов на «дегуманизации» украинского движения за независимость. Поэтому успех Центра противодействия дезинформации мог бы «сшить» страну, — написал Коболев на странице в Фейсбук.

В социальных сетях УЕФА появляются комментарии от болельщиков в связи с решением союза.

«Правда не продается», «Украина защищает Европу и весь цивилизационный мир», «Слава Украине» и «Героям слава» — святые слова", — пользователи в комментариях защищают проукраинскую позицию.

Отреагировал и народный депутат Алексей Гончаренко. Он считает, что решение УЕФА — не победа России, поскольку «в вопросе Крыма УЕФА послала Россию …».

Крым на всех картах и ​​на нашей форме остается украинским! — написал нардеп.

Сергей Фурса утверждает, что футбольная власть поступила последовательно, так как постоянно искореняет любую политику на матчах, а «как ни крути „Героям слава!“ — политический лозунг».

Он отметил, что на футболке осталась карта Украины с Крымом, а это «больше всего бесит россиян — даже Путин комментирует».

Журналист Александр Сажко напомнил, что несколько дней назад УЕФА не выявил никаких нарушений и сделал даже специальное заявление по этому поводу, в котором поддержал Киев. Изменение позиции продиктовано, по его мнению, политической целесообразностью.

Журналист Вахтанг Кипиани написал, что если юристы ФФУ и дипломаты не смогут доказать чиновникам УЕФА, что государственное приветствие и официальный лозунг ВСУ — не преступление, то «это будет поражением с сухим счетом». Он также предлагает распространять текст об истории приветствия «Слава Украине! Героям слава!» в соцсетях английском языке.

Юрий Бутусов убежден, что Украина должна выходить на матч в форме с надписью «Героям слава!» даже несмотря на запрет УЕФА.

Никаких компромиссов, — написал журналист и обосновал свою позицию.

Кроме того, пользователи в Facebook запустили флешмоб в поддержку новой формы сборной Украины.