В форме сборной Украины по футболу появились дипломаты США

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Ракурс

Форму сборной Украины по футболу надели дипломаты США — таким образом представители американского посольства отреагировали на скандал вокруг украинской формы, пропагандистских обвинений России и решения УЕФА. Фирменную футболку надела временный поверенный в делах США Кристина Квин.

С нетерпением ждем первую игру в воскресенье! Мы не знаем, кто победит, но украинская команда будет выглядеть великолепно!, — написали в посольстве.

Фото были обнародованы 10 июня во Твиттер дипломатического представительства США в Украине.

Напомним, накануне Евро-2020 УЕФА запретило лозунг «Героям слава!» на футбольной форме сборной Украины, частично удовлетворив жалобу российской футбольной организации. Это вызвало шквал гнева болельщиков и граждан в Украине. В сети активно комментируют требование УЕФА убрать надпись на форме, а также запустили несколько флэш-мобов, чтобы доказать футбольной власти правоту украинцев.

Большинство пользователей уверены, что УЕФА «передумало» под влиянием одного из своих крупнейших спонсоров — российского «Газпрома». Экс-глава «Нафтогаза» Андрей Коболев утверждает, что ситуация с требованием УЕФА убрать с формы украинской сборной вполне нейтральный лозунг «Героям слава!» может стать одним из топовых кейсов для Центра противодействия дезинформации.