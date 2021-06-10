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Ракурс
Перша леді США з’явилася босоніж з дружиною прем’єра Британії

Перша леді США з’явилася босоніж з дружиною прем'єра Британії (ФОТО)

10 чер 2021, 21:30
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Джо Байден, президент США, разом з першою леді Джилл Байден прибув до Великої Британії в рамках свого першого закордонного турне та вже встиг провести низку зустрічей напередодні саміту «Великої сімки». В англійському курортному місті Карбіс-Бей його зустрічав британський прем'єр Борис Джонсон разом із дружиною Керрі.

Увагу фотографів привернула прогулянка першої леді США Джилл Байден з 33-річною Керрі Джонсон та її маленьким сином Вільфредом. Жінки гуляли пляжем босоніж. Про це пише Daily Mail.

Джерело: Daily Mail

Джерело: Daily Mail

Джерело: Daily Mail

Джерело: Daily Mail

Джерело: Daily Mail


Нагадаємо, Джо Байден разом з першою леді прибули «бортом номер один» до Великої Британії для участі в саміті лідерів країн G7 у Корнуоллі. Літак сів в аеропорту Королівських Військово-повітряних сил Мілденхолл в Саффолку. Після зустрічі американського президента з представниками ВПС США на британській базі ВПС він вилетів до Ньюквея, звідки попрямував до замку Трегенна в районі затоки Крбіс, де відбудеться саміт G7.

Джерело: Daily Mail

Джерело: Ракурс


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