Перша леді США з’явилася босоніж з дружиною прем’єра Британії

https://racurs.ua/ua/n155944-persha-ledi-ssha-z-yavylasya-bosonij-z-drujynou-premiera-brytaniyi-foto.html

Ракурс

Джо Байден, президент США, разом з першою леді Джилл Байден прибув до Великої Британії в рамках свого першого закордонного турне та вже встиг провести низку зустрічей напередодні саміту «Великої сімки». В англійському курортному місті Карбіс-Бей його зустрічав британський прем'єр Борис Джонсон разом із дружиною Керрі.

Увагу фотографів привернула прогулянка першої леді США Джилл Байден з 33-річною Керрі Джонсон та її маленьким сином Вільфредом. Жінки гуляли пляжем босоніж. Про це пише Daily Mail.

Нагадаємо, Джо Байден разом з першою леді прибули «бортом номер один» до Великої Британії для участі в саміті лідерів країн G7 у Корнуоллі. Літак сів в аеропорту Королівських Військово-повітряних сил Мілденхолл в Саффолку. Після зустрічі американського президента з представниками ВПС США на британській базі ВПС він вилетів до Ньюквея, звідки попрямував до замку Трегенна в районі затоки Крбіс, де відбудеться саміт G7.

Джерело: Daily Mail