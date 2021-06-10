Разумков оседлал бронемашину «Дозор-Б» во Львове

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Дмитрий Разумков, председатель Верховной Рады, 10 июня посетил Львовский бронетанковый завод, где покатался на бронетранспортере украинского производства «Дозор-Б».

По результатам посещения завода спикер парламента отметил, что военные заводы чрезвычайно важны, ведь позволяют защищать территориальную целостность и границы Украины.

Именно такие заводы позволяют нам защищать территориальную целостность и наши границы как на востоке Украины, так и на остальной территории государства, — цитирует Разумкова пресс-служба Рады.

Глава парламента отметил, что Львовский бронетанковый завод регулярно выполняет государственные оборонные заказы и загружен работой на 100%.

Напомним, бронетранспортер «Дозор-Б» предназначен для защиты экипажа и десанта от огня стрелкового оружия, осколков снарядов и мин, а именно: от 7,62-мм бронебойных пуль с расстояния 30 м и осколков 150-мм осколочно-фугасного снаряда, взорванного на расстоянии 50 м. Вооружение бронетранспортера «Дозор-Б» позволяет поражать живую силу и легкобронированную технику противника и также вести эффективный огонь по воздушным целям, которые летят на дозвуковых скоростях.