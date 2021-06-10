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Ракурс
11 июня — День Феодосии Константинопольской

11 июня — День Феодосии Константинопольской

10 июн 2021, 22:54
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11 июня мир отмечает День безудержной страсти, Международный день розового вина и День поиска новой звезды. Сегодня верующие также чтят память Феодосии Константинопольской и блаженного Иоанна. Именно 11 июня по новому стилю мощи Феодосии были перенесены в Венецию. В народе Федосию прозвали Колосяницей, поскольку 11 июня сеяли гречиху, также в этот день появлялись грибы.

11 июня — 162-й день года по григорианскому календарю. До конца года остается 203 дня.

Именины 11 июня

В пятницу, 11 июня, день ангела отмечают владельцы таких имен: Александра, Андрей, Богдан, Иван, Лука, Мария, Фаина, Федот.

Народные приметы 11 июня

  • Колосится рожь — будет много грибов.

  • На Феодосию шли в поле и осматривали пшеницу и рожь.

  • Если на Феодосию сухой туман — будет плохой урожай хлеба.

  • Если погода стоит жаркая, грибов не найти.

  • Колосится рожь — время сеять гречку.

Что нельзя делать 11 июня

  • Сон с 10 на 11 июня вещий.

  • Нельзя полотна белить, когда рожь зацвела.

  • Сегодня не стоит лениться — нужно решить все неотложные дела, выполнить работу добросовестно.


  • Если отправляетесь в дорогу, то не стоит полагаться на судьбу, а контролировать ситуацию.

Источник: Ракурс


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