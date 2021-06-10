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11 июня — День Феодосии Константинопольской
11 июня — День Феодосии Константинопольскойhttps://racurs.ua/n155947-11-iunya-den-feodosii-konstantinopolskoy.htmlРакурс
11 июня мир отмечает День безудержной страсти, Международный день розового вина и День поиска новой звезды. Сегодня верующие также чтят память Феодосии Константинопольской и блаженного Иоанна. Именно 11 июня по новому стилю мощи Феодосии были перенесены в Венецию. В народе Федосию прозвали Колосяницей, поскольку 11 июня сеяли гречиху, также в этот день появлялись грибы.
11 июня — 162-й день года по григорианскому календарю. До конца года остается 203 дня.
Именины 11 июня
В пятницу, 11 июня, день ангела отмечают владельцы таких имен: Александра, Андрей, Богдан, Иван, Лука, Мария, Фаина, Федот.
Народные приметы 11 июня
Колосится рожь — будет много грибов.
На Феодосию шли в поле и осматривали пшеницу и рожь.
Если на Феодосию сухой туман — будет плохой урожай хлеба.
Если погода стоит жаркая, грибов не найти.
Колосится рожь — время сеять гречку.
Что нельзя делать 11 июня
Сон с 10 на 11 июня вещий.
Нельзя полотна белить, когда рожь зацвела.
Сегодня не стоит лениться — нужно решить все неотложные дела, выполнить работу добросовестно.
Если отправляетесь в дорогу, то не стоит полагаться на судьбу, а контролировать ситуацию.
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