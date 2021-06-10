11 июня — День Феодосии Константинопольской

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Ракурс

11 июня мир отмечает День безудержной страсти, Международный день розового вина и День поиска новой звезды. Сегодня верующие также чтят память Феодосии Константинопольской и блаженного Иоанна. Именно 11 июня по новому стилю мощи Феодосии были перенесены в Венецию. В народе Федосию прозвали Колосяницей, поскольку 11 июня сеяли гречиху, также в этот день появлялись грибы.

11 июня — 162-й день года по григорианскому календарю. До конца года остается 203 дня.

Именины 11 июня

В пятницу, 11 июня, день ангела отмечают владельцы таких имен: Александра, Андрей, Богдан, Иван, Лука, Мария, Фаина, Федот.

Народные приметы 11 июня

Колосится рожь — будет много грибов.

На Феодосию шли в поле и осматривали пшеницу и рожь.

Если на Феодосию сухой туман — будет плохой урожай хлеба.

Если погода стоит жаркая, грибов не найти.

Колосится рожь — время сеять гречку.

Что нельзя делать 11 июня