Ілон Маск хоче роздавати інтернет з супутників пасажирам літаків. Фото: 3dnews.ru

https://racurs.ua/ua/n155949-ilon-mask-hoche-rozdavaty-internet-z-suputnykiv-pasajyram-litakiv.html

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Ілон Маск, мільярдер та засновник компаній SpaceX (Спейс Ікс) та Tesla (Тесла), розмірковує над постачанням WiFi пасажирам літаків протягом польотів.

Зараз SpaceX веде переговори з декількома авіалініями. В Ілона Маска працюють над власним авіаційним продуктом, який дозволить передавати інтернет у літаки через технологію супутників Starlink. Система дозволятиме отримати доступ до інтернету на борту літака навіть протягом перельотів над океанами чи горами. Про це повідомляє The Verge.

Ми вже провели декілька демонстрацій, і очікуємо закінчити роботу над цим продуктом і застосувати його в літаках у найближчому майбутньому, — заявив віце-президент компанії SpaceX Джонатан Гофеллер.

Як відомо, компанія SpaceX розвиває проект глобального супутникового інтернету Starlink і доставляє в космос мікросупутники своєю ракетою «Фалькон». У Маска зазначали, що система Starlink забезпечує швидкість інтернету у 100 Мбіт/с.

Нагадаємо, у березні компанія «Спейс Ікс» успішно запустила на орбіту 60 інтернет-супутників у рамках проекту Starlink. У компанії зазначили, що ракета-носій «Фалькон 9» того дня встановила рекорд під час запуску — це була дев’ята успішна місія.

Джерело: The Verge