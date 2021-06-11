Пленными торговали — экс-чиновники шокировали историями об обменах с ОРДЛО

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О цене обмена украинских пленных на Донбассе и настоящей роле Виктора Медведчука в этом процессе, а также о фактах, которые до сих пор замалчивались, рассказали экс-чиновники и действующие политики.

Ирина Геращенко, нардеп от «Евросолидарности», сообщила: многие освобожденных украинцы рассказывали, что в плену они стали жертвами групповых изнасилований.

В эфире программы «Право на власть» бывшая уполномоченная президента по мирному урегулированию на Донбассе, а ныне сопредседатель фракции «Европейская солидарность» рассказала, что подготовила доклад о многочисленных случаях изнасилований пленных на Донбассе, как женщин, так и мужчин. По ее словам, эта информация сейчас отсутствует в международных отчетах.

Для того, чтобы комиссар ООН по правам человека зафиксировал факты, необходимо, чтобы Украина официально сообщила об этом, — заявила Геращенко.

Адвокат Марк Фейгин в эфире заявил, что обмен часто был «огромным выгодным бизнесом». Так он прокомментировал записи разговоров Медведчука, которые обнародовали журналисты BIHUS.Info. По мнению российского адвоката, пленники стали валютой в большом бизнесе, в котором Медведчук выполнял роль посредника.

Не было бы такого дикого количества пленников, если бы не было Медведчука. Потому что, как выясняется теперь, выгодный это был бизнес. То есть выгодно было, как можно больше набирать людей. Потому что просто меняли людей на людей, а это был огромный бизнес — с углем, энергетикой, нефтепроводами. И Медведчук был выгоден в качестве посредника. И поэтому обмены тормозились, — сказал Фейгин.

Кроме того, с родственников пленных в Украине пытались сдирать деньги за освобождение близких. Такую информацию озвучил бывший заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос.

Ее подтвердил и присутствующий в студии ветеран АТО, бывший военнопленный Иван Деев. По словам Деева, его жене предлагали дать взятку в 10 тыс. долл. и за три дня он должен был быть освобожден. Жена сообщала об этом СБУ, рассказал Деев, однако никакого расследования по этому поводу предпринято не было. Ведущая Наталья Мосейчук в эфире обратилась к главе СБУ Ивану Баканову с просьбой проверить этот факт.