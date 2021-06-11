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Ракурс
Миноносец USS Laboon. Фото: Шестой флот ВМС США в Твиттере

Ракетный эсминец США USS Laboon направляется в Черное море (ФОТО)

11 июн 2021, 09:51
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Ракетный эскадренный миноносец США класса «Арли Берк» USS Laboon (DDG 58) направляется к Черному морю.

Эсминец примет участие в проведении операций по морской безопасности в регионе. Об этом сообщил Шестой флот Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки в Твиттере.

Как известно, Военно-морские силы США регулярно работают с союзниками и партнерами НАТО в Черном море.

Эскадренный миноносец USS Laboon типа «Арле Берк» был введен в эксплуатацию в 1995 году, корабль приписан к морской станции «Норфолк» в штате Вирджиния.

Миноносец USS Laboon. Фото: liga.net

Миноносец имеет на борту две пусковые установки системы противовоздушной обороны «Иджис», которые могут нести до 56 крылатых ракет «Томагавк», оснащаемых ядерными боеголовками. Также на борту эсминца размещается вертолет SH-60 «Си Хок». Экипаж судна составляет 337 человек.


14 апреля 2018 года эсминец выпустил семь ракет Tomahawk с позиций в Красном море по военным объектам в Сирии. Пуск ракет состоялся в рамках бомбардировочной кампании в отместку за химическую атаку сирийских властей на город Дума.

Напомним, 18 мая в одесский порт прибыл британский патрульный корабль HMS Trent P224. HMS Trent принадлежит к типу River II. Он вошел в состав Военно-морских сил Великобритании только в августе 2020 года.

Источник: Ракурс


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