Миноносец USS Laboon. Фото: Шестой флот ВМС США в Твиттере

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Ракетный эскадренный миноносец США класса «Арли Берк» USS Laboon (DDG 58) направляется к Черному морю.

Эсминец примет участие в проведении операций по морской безопасности в регионе. Об этом сообщил Шестой флот Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки в Твиттере.

Как известно, Военно-морские силы США регулярно работают с союзниками и партнерами НАТО в Черном море.

Эскадренный миноносец USS Laboon типа «Арле Берк» был введен в эксплуатацию в 1995 году, корабль приписан к морской станции «Норфолк» в штате Вирджиния.

Миноносец имеет на борту две пусковые установки системы противовоздушной обороны «Иджис», которые могут нести до 56 крылатых ракет «Томагавк», оснащаемых ядерными боеголовками. Также на борту эсминца размещается вертолет SH-60 «Си Хок». Экипаж судна составляет 337 человек.

14 апреля 2018 года эсминец выпустил семь ракет Tomahawk с позиций в Красном море по военным объектам в Сирии. Пуск ракет состоялся в рамках бомбардировочной кампании в отместку за химическую атаку сирийских властей на город Дума.

Напомним, 18 мая в одесский порт прибыл британский патрульный корабль HMS Trent P224. HMS Trent принадлежит к типу River II. Он вошел в состав Военно-морских сил Великобритании только в августе 2020 года.