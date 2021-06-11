Евро-2020. Фото: Гугл

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Ракурс

Чемпионат Европы по футболу-2021 начинается уже сегодня, 11 июня. В честь начала соревнований американская компания Google (Гугл) создала новый дудл.

Необычное изображение с футбольным мячом появилось на главной странице поисковика.



Первым матчем на турнире Евро-2020 станет противостояние Турции и Италии.

Пришло время Евро-2020! Это главный турнир для футбольных фанатов во всем мире с 1960 года. В этом году впервые в истории 51 матч турнира будет проведен в городах-организаторах по всей Европе — всего их дюжина! Удачи всем участникам и командам, — сообщили в Google.

Чемпионат Европы по футболу 2020 года — это уже 16-й чемпионат Европы по футболу, который будет проходить с 11 июня по 11 июля 2021 года. Он должен был пройти в июне-июле 2020 года, но из-за пандемии коронавируса в Европе соревнования были перенесены на год. Несмотря на перенос, чемпионат сохранил название «Евро-2020».

Турнир состоится в 12 различных городах 12 стран Европы. Португалия будет защищать свой титул. Впервые в истории турнира будет применена система VAR. Финал пройдет 11 июля 2021 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, который будет принимать его во второй раз после Евро-1996.

Напомним, ранее мы сообщали, что форму сборной Украины по футболу надели дипломаты США — таким образом представители американского посольства отреагировали на скандал вокруг украинской формы, пропагандистских обвинений России и решение УЕФА.