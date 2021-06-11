Бундестаг визначився з резолюцією про будівництво Nord Stream 2

Бундестаг відхилив резолюцію проти будівництва Nord Stream 2. Фото:

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Бундестаг відхилив резолюцію проти російського газогону «Північний потік-2».

Німецькі депутати відхилили резолюцію фракції «Зелених» з вимогою переглянути політику щодо Росії і відмовитися від будівництва трубопроводу «Північний потік-2». Пропонувалося визнати, що новий газопровід не потрібен для енергопостачання Європи та те, що він шкідливий для клімату. Про це повідомляється на сайті німецького парламенту.

Зазначається, що проти цієї резолюції голосували фракції ХДС/ХСС, «Соціал-демократична партія Німеччини», «Альтернатива для Німеччини» та «Ліва партія». За ухвалення резолюції проголосували лише самі «Зелені».

Як відомо, проект Nord Stream 2 передбачає будівництво і роботу двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. м газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Засновником компанії «Північний потік-2» є російський «Газпром». Газогін, який прокладений в обхід України, побудований вже більш ніж на 90%.

Нагадаємо, у Державному департаменті США заявили, що Вашингтон й надалі показуватиме свою незгоду з приводу цього проекту. Проти осіб та компаній, які беруть участь у будівництві Nord Stream 2 й надалі вживатимуть заходів.