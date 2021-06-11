До розгадки хвороби Альцгеймера наблизилися вчені

https://racurs.ua/ua/n155972-do-rozgadky-hvoroby-alcgeymera-nablyzylysya-vcheni.html

Ракурс

До розгадки хвороби Альцгеймера наблизилися вчені — міжнародна група дослідників з Великої Британії, Німеччини та США виявила присутність незвичайних сполук міді та заліза в мозку пацієнтів, які страждають від цієї хвороби.

Вчені виявили в зразках амілоїдних бляшок, взятих у двох померлих пацієнтів з хворобою Альцгеймера, певну кількість міді і заліза. Ці елементи в нормі присутні і в організмі здорових людей, проте існують певні патогенні аномальні форми, які можуть накопичуватися, якщо порушуються механізми, які їх регулюють. Про це йдеться у статті, опублікованій в журналі Science Advances.

Дослідники виявили наночастинки обох металів в середині бляшок, які перебували не в окисленій формі. Автори статті зауважують, що це перший випадок виявлення таких наночастинок в тканинах людини. На думку науковців, це відкриття допоможе пояснити, як хвороба Альцгеймера шкодить клітинам. Поверхня наночастинок має високу реактивну здатність, що може привести до пошкодження клітин мозку.

Вважається, що амілоїдні бляшки відіграють важливу роль в патологічному процесі при хворобі Альцгеймера, яка представляє собою смертельно небезпечну і невиліковну форму деменції. Причини появи цього захворювання донині не відомі, проте вчені вважають, що це пов’язано з неправильно згорнутими білками бета-амілоїду.

Джерело: Science Advances.