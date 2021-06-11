К разгадке болезни Альцгеймера приблизились ученые

https://racurs.ua/n155972-k-razgadke-bolezni-alcgeymera-priblizilis-uchenye.html

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К разгадке болезни Альцгеймера приблизились ученые — международная группа исследователей из Великобритании, Германии и США обнаружила присутствие необычных соединений меди и железа в мозге пациентов, страдающих от этой болезни.

Ученые обнаружили в образцах амилоидных бляшек, взятых у двух умерших пациентов с болезнью Альцгеймера, определенное количество меди и железа. Эти элементы в норме присутствуют и в организме здоровых людей, однако существуют определенные патогенные аномальные формы, которые могут накапливаться, если нарушаются регулирующие их механизмы. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Исследователи обнаружили наночастицы обоих металлов в середине бляшек, которые находились не в окисленной форме. Авторы статьи отмечают, что это первый случай выявления таких наночастиц в тканях человека. По мнению ученых, это открытие поможет объяснить, как болезнь Альцгеймера вредит клеткам. Поверхность наночастиц имеет высокую реактивную способность, что может привести к повреждению клеток мозга.

Считается, что амилоидные бляшки играют важную роль в патологическом процессе при болезни Альцгеймера, которая представляет собой смертельно опасную и неизлечимую форму деменции. Причины появления этого заболевания до сих пор не известны, однако ученые считают, что это связано с неправильно свернутыми белками бета-амилоида.

Источник: Science Advances.