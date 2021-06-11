Обвиняемый экс-нардеп пришел пьяным в Антикоррупционный суд

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Ракурс

В Высшем антикоррупционном суде 11 июня заметили нетрезвого обвиняемого. Судьи ВАКС перед заседанием заметили, что бывший депутат Дмитрий Крючков тяжело передвигается. На заседании у него спросили, что происходит. Крючков сказал, что «вчера было день рождения» у кого-то и он «пил 300 грамм водки до часу ночи».

То есть вы пришли в суд в состоянии алкогольного опьянения? Нет, такое ощущение, что остались еще остатки алкоголя, врать мне нет смысла, — такой диалог состоялся в ВАКС.

На сегодняшнее заседание суда он пришел не в лучших своих кондициях. Высший антикоррупционный суд хотел бы его привлечь к ответственности за неуважение к суду, но высшие специализированные суды таких полномочий пока не имеют.

В ближайшее время ситуация изменится, ведь в мае Кабинет министров одобрил законопроект об ответственности за неуважение к судьям Высшего антикоррупционного суда.

Крючкова обвиняют в организации завладения 346,2 млн грн «Запорожьеоблэнерго» через свою фирму «ХК энергосети» по договору уступки права требования.

В июне прошлого года Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд дело против бывшего нардепа и председателя правления ЗАО «Холдинговая компания «Энергосети» Крючкова.

Это дело было возбуждено 4 декабря 2015 года и стало первым в истории НАБУ и САП.

Крючкова и бывшего и.о. председателя правления ОАО «Запорожьеоблэнерго» Игоря Корниленко обвиняют в злоупотреблении служебным положением.

По данным следствия, в конце 2014 — начале 2015 годов Крючков и Корниленко оформили пять договоров переуступки. В них предполагалось, что должники «Запорожьеоблэнерго» перечисляют деньги посреднику «ХК Энергосети», а та рассчитывается с поставщиком энергии. В результате «Энергосети» собрали почти 197 млн ​​грн, но перечислила «Запорожьеоблэнерго» только 1,7 млн грн.

60,2% акций «Запорожьеоблэнерго» принадлежат государству, а остальные — кипрским компаниям, которые связывают с братьями Суркисами и Константином Григоришиным.

Крючков три года скрывался от следствия и был экстрадирован из Германии накануне президентских выборов в 2019 году.

Другой подозреваемый пока в розыске, следствие считает, что Корниленко находится на территории России.