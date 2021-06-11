Обвинувачений екс-нардеп прийшов п'яний до Антикорупційного суду, скріншот відео

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У вищому антикорупційному суді 11 червня помітили нетверезого обвинуваченого. Судді ВАКС перед засідання помітили, що колишній депутат Дмитро Крючков ледве пересувається. На засіданні у нього запитали, що коїться. Крючков сказав, що «вчора було день народження» в когось і він «пив 300 грам горілки до першої години ночі».

Тобто ви прийшли до суду у стані алкогольного сп’яніння? Ні, таке відчуття, що залишилися ще залишки алкоголю, брехати мені немає сенсу, — такий діалог відбувся у ВАКС.

Крючкова обвинувачують в організації заволодіння 346,22 млн грн «Запоріжжяобленерго» через свою фірму «ХК Енергомережа» за договором відступлення права вимоги.

У червні минулого року Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до суду справу проти колишнього нардепа й голови правління ПрАТ «Холдингова компанія «Енергомережа» Крючкова.

Це справа була порушена 4 грудня 2015 року та була першою в історії НАБУ й САП.

Крючкова і колишнього в. о. голови правління ПАТ «Запоріжжяобленерго» Ігоря Корніленка звинувачують в зловживанні службовим становищем.

За даними слідства, у кінці 2014 — на початку 2015 року Крючков і Корніленко оформили п’ять договорів переуступки між «Енергомережею» й «Запоріжжяобленерго». Вони передбачали, що боржники «Запоріжжяобленерго» перераховують гроші посереднику «ХК Енергомережа», а той розраховується з постачальником енергії. У результаті «Енергомережа» зібрала майже 197 млн гривень, але перерахувала «Запоріжжяобленерго» тільки 1,7 млн грн.

60,2% акцій «Запоріжжяобленерго» належать державі, а решта — кіпрським компаніям, які пов’язують із братами Суркісами й Костянтином Григоришиним.

Крючков три роки переховувався від слідства й був екстрадований із Німеччини напередодні президентських виборів у 2019 році.

Інший підозрюваний поки в розшуку, слідство вважає, що Корніленко перебуває на території Росії.