Штрафи за образу правоохоронців хочуть посилити в Раді. Фото: Скріншот з відео

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Ракурс

Штрафи образу правоохоронців при виконанні ними службових обов’язків, а також за дрібне хуліганство можуть посилити в Україні.

Правоохоронний комітет рекомендував Верховній Раді включити до порядку денного два проекти законів № 5050−1 та № 5050. Про це повідомило інформаційне управління Апарату ВР.

Законопроектом № 5050−1 пропонується декілька видів покарань за злісну непокору законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця, працівника Державної прикордонної служби.

Запропоновані покарання:

штраф у розмірі від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1 тис. 700 грн);

або громадськими роботами на строк від 40 до 60 годин;

або виправними роботами від одного до двох місяців з відрахуванням 20% заробітку;

або адміністративним арештом від 5 до 10 діб.

Публічна образа правоохоронця, який виконує свої службові обов’язки, може загрожувати штрафом від 340−680 грн або громадськими роботами від 20 до 30 годин. Також парламентарі пропонують збільшити штраф за дрібне хуліганство. Карати хочуть адмінстягненням від 170 грн до 510 грн.

Проект закону № 5050 залишає штрафи на нинішньому рівні й передбачає декілька видів покарань за злісну непокору законному розпорядженню, вимозі поліцейського при виконанні ним службових обов’язків, а також умисні, публічні дії, які ображають честь та гідність працівника НПУ під час виконання ним службових обов’язків, виражені в непристойній формі, осквернення поліцейського однострою.

Ці дії пропонують карати штрафом від 136 до 255 грн або громадськими роботами на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправними роботами на строк від одного до двох місяців з відрахуванням 20% заробітку, або адмінарештом на строк до 15 діб. Таке ж покарання чекає за образу військовослужбовця чи прикордонника.

Як відомо, станом на 11 червня за вчинення дрібного хуліганства в Україні передбачений штраф у розмірі від 51 грн до 119 грн, востаннє ця норма переглядалася у 1997 році.

Нагадаємо, штрафи в Україні за куріння електронних сигарет та вейпів у забороненому місці можуть вирости. Зокрема, законопроект передбачає збільшення штрафів за куріння в заборонених місцях до 340−680 грн, у той час як зараз курці можуть заплатити штраф у розмірі 51−170 грн.