Павло Крисевич. Фото: Медуза

https://racurs.ua/ua/n155969-rosiyskyy-aktyvist-vystrilyv-sobi-v-golovu-na-krasniy-ploschi-video.html

Ракурс

Павло Крисевич, російський активіст, зімітував самогубство та «вистрілив» собі в голову під час перформансу на Красній площі.

Після художнього висловлювання його затримала поліція. Про це повідомляє Meduza.





У такий спосіб Павло Крисевич хотів висловити протест проти утисків свободи слова в Росії. Перед тим як зробити постріли в повітря, Крисевич заявив:

Перед кремлівською завісою пролунають постріли, — сказав він.



Знайома активіста Анастасія Михайлова стверджує, що з Крисевичем все гаразд. Він не постраждав, а «постріли» були просто акцією. Під час акції також була затримана журналістка видання Sota Ніка Самусік, що знімала те, що відбувається.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що річницю кримського походу на Москву в 1571 році оригінально відзначили кримські татари. У Києві біля посольства Російської Федерації пройшла акція. Активісти в кримськотатарських національних костюмах і обладунках зі зброєю прийшли під стіни російського дипломатичного відомства. Деякі з активістів були верхи на конях.



Джерело: Meduza