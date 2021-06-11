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Ракурс
Павло Крисевич. Фото: Медуза

Російський активіст «вистрілив» собі в голову на Красній площі (ВІДЕО)

11 чер 2021, 12:57
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Павло Крисевич, російський активіст, зімітував самогубство та «вистрілив» собі в голову під час перформансу на Красній площі.

Після художнього висловлювання його затримала поліція. Про це повідомляє Meduza.

У такий спосіб Павло Крисевич хотів висловити протест проти утисків свободи слова в Росії. Перед тим як зробити постріли в повітря, Крисевич заявив:

Перед кремлівською завісою пролунають постріли, — сказав він.


Знайома активіста Анастасія Михайлова стверджує, що з Крисевичем все гаразд. Він не постраждав, а «постріли» були просто акцією. Під час акції також була затримана журналістка видання Sota Ніка Самусік, що знімала те, що відбувається.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що річницю кримського походу на Москву в 1571 році оригінально відзначили кримські татари. У Києві біля посольства Російської Федерації пройшла акція. Активісти в кримськотатарських національних костюмах і обладунках зі зброєю прийшли під стіни російського дипломатичного відомства. Деякі з активістів були верхи на конях.

Джерело: Meduza

Джерело: Ракурс


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