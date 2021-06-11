Російський активіст «вистрілив» собі в голову на Красній площі (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n155969-rosiyskyy-aktyvist-vystrilyv-sobi-v-golovu-na-krasniy-ploschi-video.htmlРакурс
Павло Крисевич, російський активіст, зімітував самогубство та «вистрілив» собі в голову під час перформансу на Красній площі.
Після художнього висловлювання його затримала поліція. Про це повідомляє Meduza.
У такий спосіб Павло Крисевич хотів висловити протест проти утисків свободи слова в Росії. Перед тим як зробити постріли в повітря, Крисевич заявив:
Перед кремлівською завісою пролунають постріли, — сказав він.
Знайома активіста Анастасія Михайлова стверджує, що з Крисевичем все гаразд. Він не постраждав, а «постріли» були просто акцією. Під час акції також була затримана журналістка видання Sota Ніка Самусік, що знімала те, що відбувається.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що річницю
кримського походу на Москву в 1571 році оригінально відзначили кримські татари. У Києві біля посольства Російської Федерації пройшла акція. Активісти в кримськотатарських
національних костюмах і обладунках зі зброєю прийшли під стіни російського дипломатичного відомства. Деякі з активістів були верхи на конях.
Джерело: Meduza