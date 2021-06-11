Российский активист «выстрелил» себе в голову на Красной площади (ВИДЕО)https://racurs.ua/n155969-rossiyskiy-aktivist-vystrelil-sebe-v-golovu-na-krasnoy-ploschadi-video.htmlРакурс
Павел Крисевич, российский активист, сымитировал самоубийство и «выстрелил» себе в голову во время перформанса на Красной площади.
После художественного высказывания его задержала полиция. Об этом сообщает Meduza.
Таким образом Павел Крисевич хотел выразить протест против ущемления свободы выражения мнения в России. Перед тем как сделать выстрелы в воздух, Крисевич заявил:
Перед кремлевским занавесом последуют выстрелы, — сказал он.
Знакомая активиста Анастасия Михайлова утверждает, что с Крисевичем все в порядке. Он не пострадал, а «выстрелы» были просто акцией. Во время акции также была задержана журналистка издания Sota Ника Самусик, снимавшая происходящее.
Напомним, ранее мы сообщали, что годовщину крымского похода
на Москву в 1571 году оригинально отметили крымские татары. В Киеве возле посольства Российской Федерации прошла акция. Активисты в крымскотатарских национальных костюмах
и доспехах с оружием пришли под стены российского дипломатического ведомства. Некоторые из активистов были верхом на лошадях.
Источник: Meduza