Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Павел Крисевич. Фото: Медуза

Российский активист «выстрелил» себе в голову на Красной площади (ВИДЕО)

11 июн 2021, 12:57
999

Павел Крисевич, российский активист, сымитировал самоубийство и «выстрелил» себе в голову во время перформанса на Красной площади.

После художественного высказывания его задержала полиция. Об этом сообщает Meduza.

Таким образом Павел Крисевич хотел выразить протест против ущемления свободы выражения мнения в России. Перед тем как сделать выстрелы в воздух, Крисевич заявил:

Перед кремлевским занавесом последуют выстрелы, — сказал он.


Знакомая активиста Анастасия Михайлова утверждает, что с Крисевичем все в порядке. Он не пострадал, а «выстрелы» были просто акцией. Во время акции также была задержана журналистка издания Sota Ника Самусик, снимавшая происходящее.

Напомним, ранее мы сообщали, что годовщину крымского похода на Москву в 1571 году оригинально отметили крымские татары. В Киеве возле посольства Российской Федерации прошла акция. Активисты в крымскотатарских национальных костюмах и доспехах с оружием пришли под стены российского дипломатического ведомства. Некоторые из активистов были верхом на лошадях.

Источник: Meduza

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров