Павел Крисевич. Фото: Медуза

https://racurs.ua/n155969-rossiyskiy-aktivist-vystrelil-sebe-v-golovu-na-krasnoy-ploschadi-video.html

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Павел Крисевич, российский активист, сымитировал самоубийство и «выстрелил» себе в голову во время перформанса на Красной площади.

После художественного высказывания его задержала полиция. Об этом сообщает Meduza.





Таким образом Павел Крисевич хотел выразить протест против ущемления свободы выражения мнения в России. Перед тем как сделать выстрелы в воздух, Крисевич заявил:

Перед кремлевским занавесом последуют выстрелы, — сказал он.



Знакомая активиста Анастасия Михайлова утверждает, что с Крисевичем все в порядке. Он не пострадал, а «выстрелы» были просто акцией. Во время акции также была задержана журналистка издания Sota Ника Самусик, снимавшая происходящее.

Напомним, ранее мы сообщали, что годовщину крымского похода на Москву в 1571 году оригинально отметили крымские татары. В Киеве возле посольства Российской Федерации прошла акция. Активисты в крымскотатарских национальных костюмах и доспехах с оружием пришли под стены российского дипломатического ведомства. Некоторые из активистов были верхом на лошадях.



Источник: Meduza