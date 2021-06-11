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Ракурс
Кто стоит первым в списке на обмен, рассказали на Банковой

Кто стоит первым в списке на обмен, рассказали на Банковой

11 июн 2021, 12:38
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Кто стоит первым в списке на обмен, рассказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович. По его словам, в списке на ближайший обмен сейчас находится 90 человек. Речь идет о военнослужащих и сотрудниках спецслужб Украины, попавших в плен во время выполнения боевых задач.

Со списками есть проблема: со стороны боевиков подают списки с фейковыми лицами, — пояснил Арестович.

По словам советника Андрея Ермака, россияне пытаются подтолкнуть украинскую сторону к началу прямых переговоров с подконтрольными России террористами ОРДЛО.


Ранее Арестович указал, сколько пленных украинцев сейчас незаконно содержатся на территории оккупированных Донбасса и Крыма, а также в России.

Напомним, первый командир полка «Азов» Андрей Белецкий заявил, что обмены пленными в Донбассе во время русско-украинской войны происходили регулярно, пока в процесс не вмешался Виктор Медведчук и другие политики. По его мнению, процесс обмена очень усложнился, когда в Украине на этом решили делать политический пиар.

Источник: Ракурс


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