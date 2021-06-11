Викинги-родственники. Фото: Facebook

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Викинги из одной семьи встретились в музее через тысячи лет после смерти — масштабное генетическое исследование их остатков помогло проанализировать не только этническое происхождение воинов, а и найти среди них близких родственников.

Погибший в бою в Великобритании молодой викинг и его 50-летний родственник, страдающий от артрита, встретились через 1000 лет на одной витрине. О необычном событии сообщает Национальный музей Дании на своей странице в Facebook.



20-летний викинг датского происхождения был найден в 2008 году в Оксфорде. Он умер в XI веке от рубленых травм головы, и был похоронен в общей могильной яме вместе с другими 35 погибшими. На всех остатках были обнаружены следы насильственной смерти.

Второй викинг дожил до 50 лет и был похоронен вблизи Оттерупа на острове Фюн в Дании. Анализ костей показывает, что при жизни у него были сильно стерты зубы, он имел артрит почти всех позвонков и даже отдельных реберных суставов, челюсти и большого пальца ноги. До конца жизни он ходил согнувшись вперед. В области шеи у него была обнаружена рубленая травма, которая зажила до момента смерти, а в зоне таза — рана от удара мечом, стоившая ему жизни.

Датского викинга из Оксфорда доставили в музей для участия в выставке, которая продлится три года. Воинов, чью семейную связь второго уровня генетики доказали спустя 1000 лет после смерти, поместили рядом на одной витрине.

Также норвежские археологи обнаружили в районе перевала Лендбрен ранее неизвестное разрушенное поселение с 21 домом эпохи викингов. Ученые нашли остатки саней, мертвых животных, одежды, предметов быта и другие находки, которые все это время находились подо льдом и снегом.

Археологи догадываются, что поселение могло быть круглогодичным, потому как анализы пыльцы из соседнего болота говорят о том, что земледелие здесь возникло примерно в 300 году нашей эры. Дома также могли использоваться местными охотниками, которые добывали здесь северных оленей.

Напомним, ранее мы сообщали, что генетическое исследование захоронений викингов, которое длилось шесть лет, показало, что не все викинги были скандинавами. Многие из них были брюнетами, и совсем непохожими на современных белокурых шведов и норвежцев.