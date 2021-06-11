Новый рейтинг украинских партий опубликовали социологи. Фото: Укринформ

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Ракурс

Новый рейтинг политический партий в Украине свидетельствует о том, что в Верховную Раду проходят пять политических партий.

Пятипроцентный барьер преодолевают «Слуга народа», «Европейская солидарность», «Родина», ОПЗЖ и «Сила и честь». Об этом сообщается в новом рейтинге Киевского международного института социологии, опрос проводился с 1 по 7 июня.

Результаты опроса свидетельствуют, что «Слугу народа» поддержали 14,2% среди всех респондентов и 20,3% среди тех, кто собирается голосовать и определился со своим выбором. «Европейскую солидарность» — 12,9 и 18,5% соответственно.

Социологи отмечают, что разница в поддержке этих партий — в пределах статистической погрешности. В КМИС отметили, что формально по результатам опроса эти партии с примерно одинаковой поддержкой «делят первое-второе место».

Далее в рейтинге расположились «Батькивщина» (8,4% и 12%) и «Оппозиционная платформа — За жизнь» (8,3% и 11,9%). Разница между ними также в пределах статистической погрешности, поэтому они делят между собой 3−4 места. В Верховную Раду также прошла бы партия Игоря Смешко «Сила и честь» (5,1% и 7,2%).

Еще три политические силы не могут преодолеть пятипроцентный барьер, но их поддержка тоже достаточно высока. Партию «Украинская стратегия Гройсмана» готовы поддержать 3% и 4,2%, а «Оппозиционный блок» (3% и 4,2%). Кроме того, за Радикальную партию проголосовали бы (2,9% и 4,2%) респондентов.

Заместитель директора КМИС Антон Грушецкий отметил, что последние результаты позволяют фиксировать тенденции в общественных настроениях, но вместе с этим не дают информации о конкретных причинах стабилизации рейтингов.

Специалист отметил, как и ранее наблюдается снижение поддержки «Оппозиционной платформы — За жизнь». Он не исключает, что снижение может быть, как следствием запрета трансляции отдельных телеканалов и санкций против Виктора Медведчука, так и эскалацию Россией ситуации на границах. Но Грушевский не исключает, что некоторые сторонники ОПЗЖ во время опросов в большей степени стали «скрывать» свои реальные взгляды.

Напомним, недавно в КМИС заявляли, что в Верховную Раду проходят партии «Слуга народа», «Европейская солидарность», ОПЗЖ и «Родину». Также барьер в 5% преодолевают «Сила и честь», «Украинская стратегия Гройсмана» и Радикальная партия Ляшко.