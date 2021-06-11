Новий рейтинг українських партій опублікували соціологи. Фото: Укрінформ

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Ракурс

Новий рейтинг політичних партій в Україні свідчить про те, що у Верховну Раду проходять п’ять політичних партій.

П’ятивідсотковий бар'єр долають «Слуга народу», «Європейська солідарність», «Батьківщина», ОПЗЖ та «Сила і честь».Про це повідомляється в новому рейтингу Київського міжнародного інституту соціології, опитування проводилося з 1 по 7 червня.

Результати опитування свідчать, що «Слугу народу» підтримали 14,2% серед усіх респондентів і 20,3% серед тих, хто збирається голосувати і визначився зі своїм вибором. «Європейську солідарність» — 12,9 та 18,5% відповідно.

Соціологи зазначають, що різниця в підтримці цих партій — у межах статистичної похибки. У КМІС наголосили, що формально за результатами опитування ці партії з приблизно однаковою підтримкою «ділять» перше-друге місце.

Далі в рейтингу розташувалися «Батьківщина» (8,4% і 12%) та «Опозиційна платформа — За життя» (8,3% і 11,9%). Різниця між ними також у межах статистичної похибки, тому вони ділять між собою 3−4 місця. До Верховної Ради також пройшла б політсила Ігоря Смешка «Сила і честь» (5,1% і 7,2%).

Ще три політичні сили не можуть подолати п’ятивідсотковий бар'єр, але їх підтримка теж достатньо висока. Партію «Українська стратегія Гройсмана» готові підтримати 3% і 4,2%, а «Опозиційний блок» (3% і 4,2%). Крім того, за Радикальну партію проголосували б (2,9% і 4,2%) респондентів.

Заступник директора КМІС Антона Грушецький наголосив, що останні результати дозволяють фіксувати тенденції у суспільних настроях, але разом з цим не дають інформації щодо конкретних причин стабілізації рейтингів.

Фахівець відзначив, як і раніше спостерігається зниження підтримки «Опозиційної платформи — За життя». Він не виключає, що зниження може бути як наслідком заборони трансляції окремих телеканалів і санкцій проти Віктора Медведчука, так і ескалації Росією ситуації на кордонах. Але Грушевський не виключає, що деякі прихильники ОПЗЖ під час опитувань більшою мірою стали «приховувати» свої реальні погляди.

Нагадаємо, нещодавно в КМІС заявляли, що у Верховну Раду проходять партії «Слуга народу», «Європейська солідарність», ОПЗЖ та «Батьківщину». Також бар'єр у 5% долають «Сила і честь»,"Українська стратегія Гройсмана" та Радикальна партія Ляшка.