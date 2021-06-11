Сколько пленных удерживает РФ в Крыму и на Донбассе, назвали у Ермака

https://racurs.ua/n155961-skolko-plennyh-uderjivaet-rf-v-krymu-i-na-donbasse-nazvali-u-ermaka.html

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Сколько пленных украинцев сейчас незаконно удерживаются на территории оккупированных Донбасса и Крыма, а также в России, рассказал советник главы Офиса президента Андрея Ермака Алексей Арестович. По его словам, Служба безопасности Украины установила местонахождения и персональные данные граждан Украины — узников Кремля.

214 украинцев ожидают освобождения в так называемой «ДНР», 75 — в так называемой «ЛНР», 138 — в оккупированном Крыму и на территории России, — указал Арестович в эфире программы «Право на власть.

Он добавил, что на самом деле политзаключенных больше. Арестович назвал только тех, чье местонахождение точно удалось установить.

Напомним, первый командир полка «Азов» Андрей Билецкий заявил, что обмены пленными на Донбассе во время русско-украинской войны проходили регулярно, пока в процесс не вмешался Виктор Медведчук и другие политики. По его мнению, процесс обмена очень усложнился, когда в Украине на этом решили делать политический пиар.