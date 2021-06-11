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Тесла. Фото: пресс-служба

Сверхбыструю «Теслу» представил Илон Маск — разгоняется до 320 км/ч (ВИДЕО)

11 июн 2021, 11:24
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Илон Маск, основатель Tesla, официально представил самый быстрый серийный электромобиль своей компании. Авто получило название Model S Plaid Plus.

Новая скоростная машина обладает уникальным электромотором и рядом «развлекательных» функций. Об этом сообщает Electrek.

Презентация нового скоростного автомобиля прошла в Фримонте, штат Калифорния. Крупнейшим нововведением в электрокаре является то, что в двигателе впервые применены роторы с углеродными втулками.

Суммарно авто получило:

  • тройку двигателей с пиковой мощностью 1020 л.с.;
  • новый аккумулятор;
  • новую трансмиссию;
  • аэродинамический обвес;
  • руль-штурвал;
  • обновленный минималистичный интерьер.

Максимальная скорость электрокара Илона Маска составляет 320 км/ч, а дистанция, которую аппарат проезжает без подзарядки, превышает 620 км. Модель S Plaid разгоняется до 96,5 км/ч менее чем за две секунды. Стоимость такой машины составляет около 130 тыс. долл.

Сам разработчик компании Илон Маск добавил, что Tesla готова поставить первые 25 автомобилей Model S Plaid уже сейчас, а в ближайшее время это количество увеличится до нескольких сотен автомобилей в неделю.


Напомним, ранее мы сообщали, что американский бизнесмен Илон Маск за день потерял пять миллиардов долл. после того, как СМИ обнародовали информацию об аварии с Tesla, в которой погибли два человека. Теперь состояние Маска составляет 74 млрд долл.

Источник: Electrek


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