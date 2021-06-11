Tesla. Фото: прес-служба

https://racurs.ua/ua/n155960-nayshvydshu-teslu-predstavyv-ilon-mask-rozganyaietsya-do-320-km-god-video.html

Ракурс

Ілон Маск, засновник Tesla, офіційно презентував найшвидший серійний електромобіль своєї компанії. Авто отримало назву Model S Plaid Plus.

Нова швидкісна автівка дістала унікальний електромотор та низку «розважальних» функцій. Про це повідомляє Electrek.





Презентація нового швидкісного автомобіля пройшла на заході у Фрімонті, штат Каліфорнія. Найбільшим нововведенням в електрокарі є те, що у двигуні вперше застосовані ротори з вуглецевими втулками.

Нове авто дістало:

трійку двигунів із піковою потужністю 1020 к. с.;

новий акумулятор;

нову трансмісію;

аеродинамічний обвіс;

кермо-штурвал;

оновлений мінімалістичний інтер'єр.

Максимальна швидкість електрокара від Ілона Маска становить 320 км/год, а дистанція, яку апарат проїжджає без підзарядки, перевищує 620 км. Модель S Plaid розганяється до 96,5 км/год менш ніж за дві секунди. Вартість такої автівки становить близько 130 тис. дол.

Сам розробник компанії Ілон Маск додав, що Tesla готова поставити перші 25 автомобілів Model S Plaid вже зараз, а найближчим часом ця кількість збільшиться до кількох сотень автомобілів на тиждень.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що американський бізнесмен Ілон Маск за день втратив п’ять млрд дол. після того, як ЗМІ оприлюднили інформацію про аварію з Tesla, у якій загинули двоє людей. Тепер статки Маска становлять 74 млрд дол.

Джерело: Electrek