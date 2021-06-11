Мосійчук і Геращенко посварилися через Медведчука: Це - скотство

https://racurs.ua/ua/n155959-mosiychuk-i-geraschenko-posvarylysya-cherez-medvedchuka-ce-skotstvo-video.html

Ракурс

Сварка Ірини Геращенко та Наталії Мосейчук потрапила на відео. Співголова фракції «Європейська солідарність» та телеведуча посперечалися через так звані «плівки Медведчука».

Я повністю підтримую вашу позицію щодо Медведчука. Наскільки я знаю, він є співвласником каналу «1+1». Моя пропозиція, давайте 25% із зарплати за місяць всіх співробітників телеканалу ми перерахуємо на закупівлю житла для військових. Я віддам всю свою зарплату. Порошенко кільком військовослужбовцям квартири купив. Давайте зробимо разом щось хороше, — заявила співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко в ефірі «Право на владу».

Те, що ви пропонуєте — це називається спекуляція. Ви зараз спекулюєте, це називається скотство, пані Ірино, — заявила у відповідь телеведуча Наталія Мосейчук.

Скотство — це спекулювати на життях полонених і цим не займатися, — відреагувала нардеп.

Згодом Геращенко та Мосійчук продовжили дискутувати на тему обміну полоненими та участі в цих процесах проросійського політика Віктора Медведчука за часів президентства Петра Порошенка.

Також Геращенко показали фото, де вона стоїть поряд із Медведчуком. Колишня уповноважена президента з мирного врегулювання війни на Донбасі відреагувала на цю світлину.