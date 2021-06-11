Доки не було політиків, полонені мінялися пачками — командир «Азову»

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Обміни полоненими на Донбасі під час російсько-української війни відбувалися регулярно, доки у процес не втрутився Віктор Медведчук та інші політики.

Обмін дуже ускладнився, коли в Україні на цьому вирішили робити політичний піар, розповів 10 червня в ефірі програми «Право на владу» перший командир полку «Азов», лідер партії «Національний корпус» Андрій Білецький.

Було все просто, поки одна сторона, українська, не зрозуміла, що на цьому можна робити гарну картинку, а інша сторона, на превеликий жаль, зрозуміла, що якщо комусь потрібна гарна картинка, то ми можемо цією історією торгувати. І от тоді стало насправді складно працювати. І Зеленський зараз йде абсолютно по ваших слідах, йде протореною Петром Олексійовичем доріжкою, — розповів Білецький і додав, що «поки нікому не впали полонені, вони мінялись пачками».

Куратор батальйону «Кривбас» Микола Колесник розповів, що обміни полоненими у 2014−2015 роках часто відбувались неформально, у СБУ був власний обмінний фонд. Далі гору взяла політика, вважає Колесник. В списки на обмін стали потрапляти ворожі агенти, кримінальники та зрадники.

Колесник розповів про обмін брата колишнього міністра уряду Арсена Яценюка. Президент Петро Порошенко, за його словами, курував обмін брата міністра. Віталій Швайка, представник уряду так званої ЛНР, виявився братом тодішнього міністра аграрної політики України. Його окупанти посадили за те, що той обікрав бюджет «республіки». Швайку вставили в обмін наприкінці 2017 року.

Одягнули його. Коли зустрічає його Петро Олексійович, то він його перший обнімає, цілує. А Швайка — двоюрідний брат нашого міністра аграрної політики Ігоря Швайки від партії «Свобода». Вони не спілкуються, так кажуть. Але це — «ЛНРівець», який сидів у них на підвалі за те, що обікрав бюджет «ЛНР», — розповів Колесник.