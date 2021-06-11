Пока не было политиков, пленные менялись пачками — экс-командир «Азова», фото — Радио Свобода

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Обмены пленными на Донбассе во время российско-украинской войны происходили регулярно, пока в процесс не вмешался Виктор Медведчук и другие политики.

Обмен очень усложнился, когда в Украине на этом решили делать политический пиар, рассказал 10 июня в эфире программы «Право на власть» первый командир полка «Азов», лидер партии «Национальный корпус» Андрей Белецкий.

Было все просто, пока одна сторона, украинская, не поняла, что на этом можно делать красивую картинку, а другая сторона, к сожалению, поняла, что если кому-то нужна красивая картинка, то мы можем этой историей торговать. И вот тогда стало действительно сложно работать. И Зеленский сейчас идет абсолютно по вашим следам, идет проторенной Петром Алексеевичем дорожкой, — рассказал Белецкий и добавил, что «пока никому не были нужны пленные, они менялись пачками».

Куратор батальона «Кривбасс» Николай Колесник рассказал, что обмены пленными в 2014—2015 годах часто проходили неформально, у СБУ был собственный обменный фонд. Далее верх взяла политика, считает Колесник. В списки на обмен стали попадать враждебные агенты, уголовники и предатели.

Колесник рассказал об обмене брата бывшего министра правительства Арсения Яценюка. Президент Петр Порошенко, по его словам, курировал этот обмен. Виталий Швайка, представитель правительства так называемой ЛНР, оказался братом тогдашнего министра аграрной политики Украины. Его оккупанты посадили за то, что тот обокрал бюджет «республики». Швайку вставили в обмен конце 2017 года.