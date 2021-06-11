Мосийчук и Геращенко повздорили из-за Медведчука: Это - скотство

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Ссора Ирины Геращенко и Натальи Мосейчук попала на видео. Сопредседатель фракции «Европейская солидарность» и телеведущая повздорили из-за так называемых «пленок Медведчука».

Я полностью поддерживаю вашу позицию относительно Медведчука. Насколько я знаю, он является совладельцем канала «1+1». Мое предложение, давайте 25% с зарплаты за месяц всех сотрудников телеканала мы перечислим на закупку жилья для военных. Я отдам всю свою зарплату. Порошенко нескольким военнослужащим квартиры купил. Давайте сделаем вместе что-то хорошее, — заявила Ирина Геращенко в эфире «Право на власть».

То, что вы предлагаете — это называется спекуляция. Вы сейчас спекулируете, это называется скотство, Ирина, — заявила в ответ телеведущая Наталья Мосейчук.

Скотство — это спекулировать на жизнях пленных и этим не заниматься, — отреагировала нардеп.

Впоследствии Геращенко и Мосийчук продолжили дискутировать на тему обмена пленными и участия в этих процессах пророссийского политика Виктора Медведчука во времена президентства Петра Порошенко.

Также Геращенко показали фото, где она стоит рядом с Медведчуком. Бывшая уполномоченная президента по мирному урегулированию войны на Донбассе прокомментировала эту фотографию.