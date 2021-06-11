Армянские коньяки больше не будут называться коньяками. Фото: frullato.ru

https://racurs.ua/n155958-armeniya-otkajetsya-nazyvat-svoi-alkogolnye-napitki-konyakami-podrobnosti.html

Ракурс

Армения откажется от названия «коньяк» в течение 25 лет.

Правительство Армении 10 июня одобрило финансовое соглашение с Евросоюзом, которое предусматривает постепенный отказ страны от использования слова «коньяк» для своей алкогольной продукции.

Во Франции и ЕС в целом название «коньяк» является защищенным географическим наименованием. Но еще раньше в некоторых странах, прежде всего на территории бывшего СССР, коньяком называли любую разновидность бренди независимо от места производства. Так возник, в частности, и армянский коньяк. Об этом сообщает PanArmenian.

В ноябре 2017 года Евросоюз и Германия подписали соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, которое, среди прочего, урегулировало и использование названия «коньяк». Соглашение вступило в силу 1 марта 2021 года, а 10 июня армянское правительство утвердило финансовый механизм его воплощения. За отказ от «коньяка» ЕС выделит Армении 3 млн евро в рамках Европейского инструмента соседства. Средства пойдут на разработку нового названия армянского алкоголя и его рекламу. Переходный период составит 14 лет для внутреннего рынка и 25 — для экспорта.

Как известно, по регламенту ЕС странами происхождения, которые могут использовать наименование коньяк, арманьяк, граппа и херес, являются Франция, Италия и Испания. Крепкий алкогольный напиток может называться «коньяком» лишь при условии, что он изготовлен во французской провинции Cognac.

Напомним, летом Министерство развития экономики торговли и сельского хозяйства предлагает повысить минимальные цены на алкоголь. Причиной для роста цен на алкогольную продукцию называют рост цен на сырье, энергоносители и расходы на оплату труда по сравнению с 2018 годом, когда были установлены минимальные оптово-отпускные и розничные цены.

Источник: PanArmenian