Вірменські коньяки більше не називатимуться коньяками. Фото: frullato.ru

https://racurs.ua/ua/n155958-virmeniya-vidmovytsya-nazyvaty-svoyi-alkogolni-napoyi-konyakamy-podrobyci.html

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Вірменія відмовиться від назви «коньяк» протягом 25 років.

Уряд Вірменії 10 червня схвалив фінансову угоду з Євросоюзом, яка передбачає поступову відмову країни від використання слова «коньяк» для своєї алкогольної продукції.

У Франції та ЄС загалом назва «коньяк» є захищеним географічним найменуванням. Але ще раніше у деяких країнах, передусім на теренах колишнього СРСР, коньяком називали будь-який різновид бренді незалежно від місця виробництва. Так виник, зокрема, і вірменський коньяк. Про це повідомляє PanArmenian.

У листопаді 2017 року Євросоюз та Вірменія підписали Угоду про всеохопне й розширене партнерство, яка, серед іншого, врегульовувала й використання назви «коньяк». Угода набула чинності 1 березня 2021 року, а 10 червня вірменський уряд затвердив фінансовий механізм її втілення. За відмову від «коньяку» ЄС виділить Вірменії 3 млн євро в межах Європейського інструменту сусідства. Кошти підуть на розробку нової назви вірменського алкоголю та його рекламу. Перехідний період становитиме 14 років для внутрішнього ринку і 25 — для експорту.

Як відомо, за регламентом ЄС країнами походження, які можуть використовувати найменування коньяк, арманьяк, граппа і херес, є Франція, Італія та Іспанія. Міцний алкогольний напій може називатися «коньяком» лише за умови, що він виготовлений у французькій провінції Cognac.

Нагадаємо, влітку Міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства пропонує підвищити мінімальні ціни на алкоголь. Причиною для зростання цін на алкогольну продукцію називають зростання цін на сировину, енергоносії та витрати на оплату праці у порівнянні з 2018 роком, коли були встановлені мінімальні оптово-відпускні роздрібні ціни.

Джерело: PanArmenian