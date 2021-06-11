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Ракурс
Евро-2020. Фото: Футбол24

Які шанси на перемогу в збірної України на Евро-2020 — прогноз букмекерів

11 чер 2021, 10:48
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Чемпіонат Європи 2020 року з футболу почався сьогодні, 11 червня. На футбольних полях Європи зійдуться 24 збірні з усіх європейських країн.

Фаворитів та аутсайдерів чемпіонату спрогнозували букмекери з контори William Hill.


За інформацією букмекерської контори, лідерами Евро-2020 залишаються чинні чемпіони світу — французи. Натомість успіх збірної України оцінюють коефіцієнтом 101,00.

Букмекерські вподобання розподілилися в такий спосіб:

  • Франція — 5,50;
  • Англія — 6,00;
  • Бельгія — 7,00;
  • Португалія — 9,00;
  • Італія — 9,00;
  • Іспанія — 9,00;
  • Німеччина — 9,00;
  • Нідерланди — 15,00;
  • Данія — 29,00;
  • Хорватія — 34,00;
  • Туреччина — 51,00;
  • Швейцарія — 76,00;
  • Польща — 81,00;
  • Швеція — 101,00;
  • Україна — 101,00;
  • Росія — 101,00;
  • Чехія — 126,00;
  • Австрія — 126,00;
  • Уельс — 151,00;
  • Словаччина — 251,00;
  • Шотландія — 251,00;
  • Угорщина — 401,00;
  • Північна Македонія — 501,00;
  • Фінляндія — 501,00.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що форму збірної України з футболу вдягнули дипломати США — таким чином представники американського посольства відреагували на скандал навколо української форми, пропагандистських звинувачень Росії та рішення УЄФА.

Джерело: Ракурс


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