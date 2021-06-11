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Евро-2020. Фото: Футбол24
Які шанси на перемогу в збірної України на Евро-2020 — прогноз букмекерівhttps://racurs.ua/ua/n155957-yaki-shansy-na-peremogu-v-zbirnoyi-ukrayiny-na-evro-2020-prognoz-bukmekeriv.htmlРакурс
Чемпіонат Європи 2020 року з футболу почався сьогодні, 11 червня. На футбольних полях Європи зійдуться 24 збірні з усіх європейських країн.
Фаворитів та аутсайдерів чемпіонату спрогнозували букмекери з контори William Hill.
За інформацією букмекерської контори, лідерами Евро-2020 залишаються чинні чемпіони світу — французи. Натомість успіх збірної України оцінюють коефіцієнтом 101,00.
Букмекерські вподобання розподілилися в такий спосіб:
- Франція — 5,50;
- Англія — 6,00;
- Бельгія — 7,00;
- Португалія — 9,00;
- Італія — 9,00;
- Іспанія — 9,00;
- Німеччина — 9,00;
- Нідерланди — 15,00;
- Данія — 29,00;
- Хорватія — 34,00;
- Туреччина — 51,00;
- Швейцарія — 76,00;
- Польща — 81,00;
- Швеція — 101,00;
- Україна — 101,00;
- Росія — 101,00;
- Чехія — 126,00;
- Австрія — 126,00;
- Уельс — 151,00;
- Словаччина — 251,00;
- Шотландія — 251,00;
- Угорщина — 401,00;
- Північна Македонія — 501,00;
- Фінляндія — 501,00.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що форму збірної України з футболу вдягнули дипломати США — таким чином представники американського посольства відреагували на скандал навколо української форми, пропагандистських звинувачень Росії та рішення УЄФА.
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