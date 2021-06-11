Евро-2020. Фото: Футбол24

https://racurs.ua/ua/n155957-yaki-shansy-na-peremogu-v-zbirnoyi-ukrayiny-na-evro-2020-prognoz-bukmekeriv.html

Ракурс

Чемпіонат Європи 2020 року з футболу почався сьогодні, 11 червня. На футбольних полях Європи зійдуться 24 збірні з усіх європейських країн.

Фаворитів та аутсайдерів чемпіонату спрогнозували букмекери з контори William Hill.

За інформацією букмекерської контори, лідерами Евро-2020 залишаються чинні чемпіони світу — французи. Натомість успіх збірної України оцінюють коефіцієнтом 101,00.

Букмекерські вподобання розподілилися в такий спосіб:

Франція — 5,50;

Англія — 6,00;

Бельгія — 7,00;

Португалія — 9,00;

Італія — 9,00;

Іспанія — 9,00;

Німеччина — 9,00;

Нідерланди — 15,00;

Данія — 29,00;

Хорватія — 34,00;

Туреччина — 51,00;

Швейцарія — 76,00;

Польща — 81,00;

Швеція — 101,00;

Україна — 101,00;

Росія — 101,00;

Чехія — 126,00;

Австрія — 126,00;

Уельс — 151,00;

Словаччина — 251,00;

Шотландія — 251,00;

Угорщина — 401,00;

Північна Македонія — 501,00;

Фінляндія — 501,00.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що форму збірної України з футболу вдягнули дипломати США — таким чином представники американського посольства відреагували на скандал навколо української форми, пропагандистських звинувачень Росії та рішення УЄФА.