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Ракурс
Евро-2020. Фото: Футбол 24

Шансы на победу сборной Украины на Евро-2020 — прогноз букмекеров

11 июн 2021, 10:48
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Чемпионат Европы 2020 года по футболу начался сегодня, 11 июня. На футбольных полях Европы сойдутся 24 сборные из всех европейских стран.

Фаворитов и аутсайдеров чемпионата спрогнозировали букмекеры из конторы William Hill.


По информации букмекерской конторы, лидерами Евро-2020 остаются действующие чемпионы мира — французы. В то же время успех сборной Украины оценивают коэффициентом 101,00.

Букмекерские предпочтения распределились следующим образом:

  • Франция — 5,50;
  • Англия — 6,00;
  • Бельгия — 7,00;
  • Португалия — 9,00;
  • Италия — 9,00;
  • Испания — 9,00;
  • Германия — 9,00;
  • Нидерланды — 15,00;
  • Дания — 29,00;
  • Хорватия — 34,00;
  • Турция — 51 00;
  • Швейцария — 76,00;
  • Польша — 81,00;
  • Швеция — 101,00;
  • Украина — 101,00;
  • Россия — 101,00;
  • Чехия — 126,00;
  • Австрия — 126,00;
  • Уэльс — 151,00;
  • Словакия — 251,00;
  • Шотландия — 251,00
  • Венгрия — 401,00;
  • Северная Македония — 501,00;
  • Финляндия — 501,00.

Напомним, ранее мы сообщали, что форму сборной Украины по футболу надели дипломаты США — таким образом представители американского посольства отреагировали на скандал вокруг украинской формы, пропагандистских обвинений России и решение УЕФА.

Источник: Ракурс


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