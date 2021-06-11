Евро-2020. Фото: Футбол 24

https://racurs.ua/n155957-shansy-na-pobedu-sbornoy-ukrainy-na-evro-2020-prognoz-bukmekerov.html

Ракурс

Чемпионат Европы 2020 года по футболу начался сегодня, 11 июня. На футбольных полях Европы сойдутся 24 сборные из всех европейских стран.

Фаворитов и аутсайдеров чемпионата спрогнозировали букмекеры из конторы William Hill.

По информации букмекерской конторы, лидерами Евро-2020 остаются действующие чемпионы мира — французы. В то же время успех сборной Украины оценивают коэффициентом 101,00.

Букмекерские предпочтения распределились следующим образом:

Франция — 5,50;

Англия — 6,00;

Бельгия — 7,00;

Португалия — 9,00;

Италия — 9,00;

Испания — 9,00;

Германия — 9,00;

Нидерланды — 15,00;

Дания — 29,00;

Хорватия — 34,00;

Турция — 51 00;

Швейцария — 76,00;

Польша — 81,00;

Швеция — 101,00;

Украина — 101,00;

Россия — 101,00;

Чехия — 126,00;

Австрия — 126,00;

Уэльс — 151,00;

Словакия — 251,00;

Шотландия — 251,00

Венгрия — 401,00;

Северная Македония — 501,00;

Финляндия — 501,00.

Напомним, ранее мы сообщали, что форму сборной Украины по футболу надели дипломаты США — таким образом представители американского посольства отреагировали на скандал вокруг украинской формы, пропагандистских обвинений России и решение УЕФА.