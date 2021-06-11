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Евро-2020. Фото: Футбол 24
Шансы на победу сборной Украины на Евро-2020 — прогноз букмекеровhttps://racurs.ua/n155957-shansy-na-pobedu-sbornoy-ukrainy-na-evro-2020-prognoz-bukmekerov.htmlРакурс
Чемпионат Европы 2020 года по футболу начался сегодня, 11 июня. На футбольных полях Европы сойдутся 24 сборные из всех европейских стран.
Фаворитов и аутсайдеров чемпионата спрогнозировали букмекеры из конторы William Hill.
По информации букмекерской конторы, лидерами Евро-2020 остаются действующие чемпионы мира — французы. В то же время успех сборной Украины оценивают коэффициентом 101,00.
Букмекерские предпочтения распределились следующим образом:
- Франция — 5,50;
- Англия — 6,00;
- Бельгия — 7,00;
- Португалия — 9,00;
- Италия — 9,00;
- Испания — 9,00;
- Германия — 9,00;
- Нидерланды — 15,00;
- Дания — 29,00;
- Хорватия — 34,00;
- Турция — 51 00;
- Швейцария — 76,00;
- Польша — 81,00;
- Швеция — 101,00;
- Украина — 101,00;
- Россия — 101,00;
- Чехия — 126,00;
- Австрия — 126,00;
- Уэльс — 151,00;
- Словакия — 251,00;
- Шотландия — 251,00
- Венгрия — 401,00;
- Северная Македония — 501,00;
- Финляндия — 501,00.
Напомним, ранее мы сообщали, что форму сборной Украины по футболу надели дипломаты США — таким образом представители американского посольства отреагировали на скандал вокруг украинской формы, пропагандистских обвинений России и решение УЕФА.
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