Скільки полонених утримує РФ в Криму і на Донбасі, назвали в Єрмака

https://racurs.ua/ua/n155961-skilky-polonenyh-utrymuie-rf-v-krymu-i-na-donbasi-nazvaly-v-iermaka.html

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Скільки полонених українців зараз незаконно утримуються на території окупованих Донбасу і Криму, а також в Росії, розповів радник голови Офісу президента Андрія Єрмака Олексій Арестович. За його словами, Служба безпеки України встановила місцезнаходження та персональні дані громадян України — бранців Кремля.

214 українців очікують на звільнення в так званій «ДНР», 75 — у так званій «ЛНР», 138 — в окупованому Криму та на території Росії, — вказав Арестович в ефірі програми «Право на владу.

Він додав, що насправді бранців більше. Арестович назвав лише тих, чиє місцезнаходження точно вдалося встановити.

Нагадаємо, перший командир полку «Азов» Андрій Білецький заявив, що обміни полоненими на Донбасі під час російсько-української війни відбувалися регулярно, доки у процес не втрутився Віктор Медведчук та інші політики. На його думку, процес обміну дуже ускладнився, коли в Україні на цьому вирішили робити політичний піар.