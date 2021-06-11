Хто стоїть першим у списку на обмін, розповіли на Банковій

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Хто стоїть першим у списку на обмін, розповів радник керівника Офісу президента Олексій Арестович. За його словами, в списку на найближчий обмін зараз перебуває 90 осіб. Йдеться про військовослужбовців і співробітників спецслужб України, які потрапили в полон під час виконанні бойових завдань.

Зі списками є проблема: з боку бойовиків подають списки з фейковими особами, — пояснив Арестович.

За словами радника Андрія Єрмака, росіяни намагаються підштовхнути українську сторону до початку прямих переговорів з підконтрольними Росії терористами ОРДЛО.

Раніше Арестович вказав, скільки полонених українців зараз незаконно утримуються на території окупованих Донбасу і Криму, а також в Росії.

Нагадаємо, перший командир полку «Азов» Андрій Білецький заявив, що обміни полоненими на Донбасі під час російсько-української війни відбувалися регулярно, доки у процес не втрутився Віктор Медведчук та інші політики. На його думку, процес обміну дуже ускладнився, коли в Україні на цьому вирішили робити політичний піар.