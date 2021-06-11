Штрафы за оскорбление правоохранителей хотят ужесточить в Раде. Фото: Скриншот с видео

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Ракурс

Штрафы за оскорбление правоохранителей при исполнении ими служебных обязанностей, а также за мелкое хулиганство могут ужесточить в Украине.

Правоохранительный комитет рекомендовал Верховной Раде включить в повестку дня два проекта законов № 5050−1 и № 5050. Об этом сообщило информационное управление Аппарата ВР.

Законопроектом № 5050−1 предлагается несколько видов наказаний за злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего, работника Государственной пограничной службы.

Предложенные наказания:

штраф в размере от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 1 тыс. 700 грн);

или общественными работами на срок от 40 до 60 часов;

или исправительными работами от одного до двух месяцев с отчислением 20% заработка;

или административным арестом от 5 до 10 суток.

Публичное оскорбление правоохранителя, который выполняет свои служебные обязанности, может грозить штрафом от 340−680 грн или общественными работами от 20 до 30 часов. Также парламентарии предлагают увеличить штраф за мелкое хулиганство. Наказывать хотят адмінстягненням от 170 грн до 510 грн.

Проект закона № 5050 оставляет штрафы на нынешнем уровне и предусматривает несколько видов наказаний за злостное неповиновение законному распоряжению, требованию полицейского при исполнении им служебных обязанностей, а также умышленные, публичные действия, оскорбляющие честь и достоинство работника НПУ во время выполнения им служебных обязанностей, выраженные в неприличной форме, осквернение полицейского наряда.

Эти действия предлагается наказывать штрафом от 136 до 255 грн или общественными работами на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительными работами на срок от одного до двух месяцев с отчислением 20% заработка, или админарестом на срок до 15 суток. Такое же наказание ждет за оскорбление военнослужащего или пограничника.

Как известно, по состоянию на 11 июня за совершение мелкого хулиганства в Украине предусмотрен штраф в размере от 51 грн до 119 грн, последний раз эта норма пересматривалась в 1997 году.

Напомним, штрафы в Украине за курение электронных сигарет и вейпов в запрещенном месте могут вырасти. В частности, законопроект предусматривает увеличение штрафов за курение в запрещенных местах до 340−680 грн, в то время как сейчас курильщики могут заплатить штраф в размере 51−170 грн.