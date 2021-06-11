Бундестаг определился по поводу резолюции о строительстве Nord Stream 2

Бундестаг отклонил резолюцию против строительства Nord Stream 2. Фото:

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Бундестаг отклонил резолюцию против российского газопровода «Северный поток-2».

Немецкие депутаты отклонили резолюцию фракции «Зеленых» с требованием пересмотреть политику в отношении России и отказаться от строительства трубопровода «Северный поток-2». Предлагалось признать, что новый газопровод не нужен для энергоснабжения Европы и то, что он вреден для климата. Об этом сообщается на сайте немецкого парламента.

Отмечается, что против этой резолюции голосовали фракции ХДС/ХСС, «Социал-демократическая партия Германии», «Альтернатива для Германии» и «Левая партия». За принятие резолюции проголосовали лишь самые «Зеленые».

Как известно, проект Nord Stream 2 предусматривает строительство и работу двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Учредителем компании «Северный поток-2» является российский «Газпром». Газопровод, который проложен в обход Украины, построен уже более чем на 90%.

Напомним, в Государственном департаменте США заявили, что Вашингтон и в дальнейшем будет показывать свое несогласие по поводу этого проекта. Против лиц и компаний, участвующих в строительстве Nord Stream 2 и в дальнейшем будут принимать меры.