Мощные ливни смыли асфальт под Харьковом. Фото: УНИАН

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Погода в Украине продолжает огорчать ливнями, которые непрерывно льют с начала лета. По всей Украине наблюдаются подтопления и высокий уровень воды в городах.

Одна из улиц в городе Изюм, что на Харьковщине, превратилась в бурлящую реку после проливного дождя. Об этом сообщает Telegram-канал «ХС».





Вот чем сегодня закончился обычный летний дождик в Изюме, — говорится в сообщении.



На кадрах с видео можно заметить, что бурный поток воды мчится вниз по дороге, смывая все на своем пути. После такой непогоды с дороги вместе с водой сошел и асфальт. Инцидент произошел в переулке Александровском. Как сообщают местные жители, аналогичная ситуация наблюдается и на улице Покровской.









Напомним, ранее мы сообщали, что шторм в Украине накрыл несколько областей на этой неделе. В результате сильных ливней дороги на Полтавщине превратились в реки, а в Днепре зафиксировали смерч. Непогода в Полтаве бурлила только полчаса, однако успела наделать беды. Город затопило после мощного ливня — вода затекала в салоны автомобилей. Некоторым водителям понадобилась помощь спасателей.